Первыми оценить картину пришли Эвелина Бледанс, Евгения Малахова и многие знаменитости с детьми, в числе которых были Анфиса Чехова с сыном, Елена Борщева с сыном и дочерью, Алексей Кабанов и Доминик Джокер с детьми и другие. Самым многочисленным на красной дорожке стало семейство экс-участника группы «Корни» Александра Бердникова, который появился на премьере с супругой Ольгой Мажарцевой и четырьмя детьми — дочерью Миланой, сыном Марселем и близняшками Валентиной и Розой. По сюжету картины, доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку.Посмотреть фильм в кинотеатрах можно с 20 февраля. Купить билеты можно здесь. Фото: пресс-службаПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!