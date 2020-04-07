Дочь Александра Малинина стала выглядеть старше своих лет из-за неудачного макияжа

Часто молоденькие девушки так свежи и прекрасны, что вовсе не нуждаются в дополнительных манипуляциях с внешностью. Даже идеально выполненный профессиональный макияж, который мог бы украсить модель постарше, прибавляет лет и стирает с лиц весь шарм юности.

Некоторое время назад 19-летняя дочь Александра Малинина поучаствовала в стильной съемке.