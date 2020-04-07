Дочь Александра Малинина стала выглядеть старше своих лет из-за неудачного макияжа
Часто молоденькие девушки так свежи и прекрасны, что вовсе не нуждаются в дополнительных манипуляциях с внешностью. Даже идеально выполненный профессиональный макияж, который мог бы украсить модель постарше, прибавляет лет и стирает с лиц весь шарм юности.
Некоторое время назад 19-летняя дочь Александра Малинина поучаствовала в стильной съемке.
Поклонники высоко оценили природные данные модели, а также труд фотографа и визажиста, однако отметили, что макияж делает юную красавицу старше. «Стильная и очаровательная дива», «Прекрасная львица», «Вы божественно красивы», «Красивая и главное талантливая», «Очень красивый макияж», «Шикарная фотосессия», «Я увидела кинодиву.... шарм и обаяние, ты просто обворожительная красотка! Лучшее творение природы», «Сестра Kim Wilde», «Роковая красотка Устинья, но тебе больше идет естественная красота. Глаза сильно накрашены, поэтому смотришься старше», — обсуждают они.
Фото и видео: Instagram
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