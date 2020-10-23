«Добрая ты, бескорыстная душа»: Иосиф Пригожин поблагодарил Сергея Шнурова за новые стихи о них

«Да не в Сереге дело, Иосиф. У нас в стране прост не любят богатых. Мы совок. Люди мало получают. Не показывайте деньги, да и все. Это правда не очеень красиво. Он в некотором смысле прав. Не публикуйте такой отдых. Люди вас любить не будут. И песни слушать перестанут. У нас считают, что трудом праведным не наживешь палат каменных», «Молодец Иосиф! Так и нужно реагировать на негатив! Очень Вас и Валерию уважаю!!! Счастья Вам!!!» «На вашем фоне Шнуров как-будто не доедает», «Я думала, что Сергей Шнуров всëтаки умнее. Глупый поступок, глупые стихи.. Зачем столько злобы в душе таскать? Задавит ведь!», — неоднозначно отреагировали подписчики продюсера.

Поводом для стихов стала поездка в Дубай, которую предприняли супруги. Многие осудили их за отдых(https://www.passion.ru/news/znamenitosti/valeriyu-i-iosifa-prigozhina-osudili-za-otdykh-v-dubai-22-10-2020.htm, поскольку ранее они пожаловались на то, что из-за пандемии у них нет денег.

Кроме того, многие решили, что поехать за границу в период пандемии не слишком верно, поскольку они могут поспособствовать распространению инфекции. Валерия в ответ на это отметила, что ситуация с коронавирусом в Арабских Эмиратах спокойнее, чем в Москве.