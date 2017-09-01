72-летний Николай Караченцов впервые за долгое время появился на телевидении

Во вторник, 5 сентября, в эфир «Первого канала» вышел особенный выпуск ток-шоу «На самом деле». Его героиней стала Людмила Поргина, супруга легендарного актера Николая Караченцова. 12 лет назад мужчина попал в страшную аварию в Подмосковье, после которой, по прогнозам врачей, должен был прожить лишь два года. Но, благодаря стараниям близких людей, и в первую очередь любимой супруги, он с нами до сих пор.

Поргина ответила на обвинения, которые ей до сих пор предъявляют в околоактерской тусовке. По словам Людмилы, разговоры начались с легкой руки Аллы Довлатовой — именно Алла обвинила ее в том, что она позвонила мужу и потребовала приехать к ней из-за тещи.

Людмила до сих пор винит себя и во второй аварии. В тот день она выпила бокал шампанского, примерно в 11 утра, и постилась весь день, замедлив вывод алкоголя из организма. Однако садилась за руль она намного позже, будучи уверенной в своих реакциях, и именно она при аварии вывернула руль так, чтобы не повредить супруга, подставив под удар себя. Она не стала спорить с выводом полиции об алкогольном опъянении, с лишением прав — вместо этого отправившись лечить опухоль, которую обнаружили у Николая.

Первое желание, которое было у Николая после того, как он начал говорить — «В цирк, там не обманут». Даже находясь на инвалидной коляске, он посещает кино и театральные премьеры, ходит на балет и в музеи, даже путешествует. Жена потакает всем желаниям мужа, объясняя это тем, что даже оставшись инвалидом Николай желает жить полной жизнью. Помогая мужу, она помогает и другим: по ее запросу были установлены пандусы во многих культурных заведениях.