Анастасия Решетова призналась, что у нее есть другие мужчины на примете
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
Анастасия Решетова продолжает отвечать у сториз на вопросы своих подписчиков. Самая распространенная тема – отношения и расставание с Тимати, и наличие у нее новых отношений.
Подписчики спрашивают у Решетовой, как дела у Тимати, на что его бывшая подруга отвечает, что тот отлично проводит время на съемках шоу «Холостяк» в Дубае.
«Как там папа Ратика?», – спрашивают подписчики. «Норм. В Дубае на съемках с девчонками».
Любопытство читателей блога вызывает и личная жизнь самой Решетовой. Сразу несколько поклонников поинтересовались у нее, был ли у нее кто-то после разрыва с Тимати, и есть ли мужчина на примете.
Анастасия заявила, что у нее пока никого не было, однако она присматривается к потенциальным ухажерам – пока только общается:
«А вы думаете, из одних отношений надо сразу перескакивать в другие? Я хоть покайфовала от свободы, которой мне так не хватало. А так да, общаюсь», – отвечает Решетова. Конкретных имён возможных возлюбленных она, однако, не называет.
Также девушка рассказала о подготовке к съемкам собственного шоу, «Ты – топ-модель», ответив на вопросы подписчиц. К вопросу своего участия в проекте Анастасия подошла серьезно, и отметила, что даже свой день рождения ей придется отметить на съемочной площадке.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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