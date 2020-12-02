Анастасия Решетова призналась, что у нее есть другие мужчины на примете

Анастасия Решетова продолжает отвечать у сториз на вопросы своих подписчиков. Самая распространенная тема – отношения и расставание с Тимати, и наличие у нее новых отношений.

Подписчики спрашивают у Решетовой, как дела у Тимати, на что его бывшая подруга отвечает, что тот отлично проводит время на съемках шоу «Холостяк» в Дубае.

«Как там папа Ратика?», – спрашивают подписчики. «Норм. В Дубае на съемках с девчонками».

Любопытство читателей блога вызывает и личная жизнь самой Решетовой. Сразу несколько поклонников поинтересовались у нее, был ли у нее кто-то после разрыва с Тимати, и есть ли мужчина на примете.