«ДНК-тест делать не надо»: мама Тимати поделилась милым фото сына с обоими детьми

Симона Юнусова, мама Тимати, показала в своем Instagram очень милое фото сына с двумя своими внучатами — Алисой и Ратмиром. Несмотря на то, что у детей разные мамы, они оказались очень похожи друг на друга.

«Вот где никогда не потребуются тесты ДНК!», — с гордостью заявляет знаменитая бабушка.

Подписчики, правда, не все согласились с Симоной — кое-кому показалось, что Ратик, по сравнению с Алисой, не так уж похож на своего папу:

«Мальчик вообще не похож на папу - не льстите себе. Вот дочка сильно похожа на папу», «Дочь копия Тимати. Сын, мне кажется похож больше на маму ))) свою», «Алиса очень похожа на Тимура , а Ратмир на Настю», «Алиса да, а Ратмир на маму похож», «Алиса становится похожа на Симону внешне», «Алиса точно копия папуля, а вот сыночек и на маму похож», «Очаровательные детки».

Отношения бабушки с внуками часто оказываются в центре внимания общественности. Так, всем хорошо известно, что Симона регулярно нянчится с Алисой и проводит с внучкой много времени, а вот Ратмир на попечении бабушки оказывается нечасто. Отсюда пошли и слухи о том, что маму Ратмира, Анастасию Решетову, бабушка не любит, и что она даже стала причиной разрыва пары.