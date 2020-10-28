«Виноваты только мы»: Анастасия Решетова заявила, что бабушка Симона не виновата в их расставании

Бывшая возлюбленная Тимати и мама его сына Ратмира Анастасия Решетова продолжает отвечать в сториз на вопросы своих подписчиков. Кроме расспросов о том, чем питается Настя, и как она ухаживает за собой, ее спрашивают и об отношениях с Тимати.

Решетова ответила на вопрос о том, может ли она принять детей мужа от первого брака, и рассказала, что хорошо относилась к Алисе, и тоже смогла ее полюбить.

Сегодня поклонники вспомнили про свекровь Решетовой, эксцентричную бабушку Симону.