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«Виноваты только мы»: Анастасия Решетова заявила, что бабушка Симона не виновата в их расставании

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Анастасия Решетова в бассейне

Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru

Анастасия продолжает отвечать на вопросы своих подписчиков в сториз Instagram.

Бывшая возлюбленная Тимати и мама его сына Ратмира Анастасия Решетова продолжает отвечать в сториз на вопросы своих подписчиков. Кроме расспросов о том, чем питается Настя, и как она ухаживает за собой, ее спрашивают и об отношениях с Тимати.

Решетова ответила на вопрос о том, может ли она принять детей мужа от первого брака, и рассказала, что хорошо относилась к Алисе, и тоже смогла ее полюбить.

Сегодня поклонники вспомнили про свекровь Решетовой, эксцентричную бабушку Симону.

Один из подписчиков заявил, что именно она виновата в расставании Насти и Тимати, и что до этого они были отличной парой. Анастасия это предположение категорически опровергла. Она заявила, что с Тимати они были очень близки, и такие отношения никто не может разрушить. Вина за расставания полностью лежит на них обоих.

Напомним, бабушка Симона не пользуется любовью среди поклонников Анастасии. Одна из причин — подписчикам кажется, что она чересчур мало внимания уделяет Ратмиру, предпочитая ему Алису, дочку Тимати от Алены Шишковой. Этот момент Симона в свое время объяснила тем, что просто видит Алису чаще, и девочка буквально выросла у нее на руках.

Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой

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