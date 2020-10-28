«Виноваты только мы»: Анастасия Решетова заявила, что бабушка Симона не виновата в их расставании
Фото: www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/?hl=ru
Бывшая возлюбленная Тимати и мама его сына Ратмира Анастасия Решетова продолжает отвечать в сториз на вопросы своих подписчиков. Кроме расспросов о том, чем питается Настя, и как она ухаживает за собой, ее спрашивают и об отношениях с Тимати.
Решетова ответила на вопрос о том, может ли она принять детей мужа от первого брака, и рассказала, что хорошо относилась к Алисе, и тоже смогла ее полюбить.
Сегодня поклонники вспомнили про свекровь Решетовой, эксцентричную бабушку Симону.
Один из подписчиков заявил, что именно она виновата в расставании Насти и Тимати, и что до этого они были отличной парой. Анастасия это предположение категорически опровергла. Она заявила, что с Тимати они были очень близки, и такие отношения никто не может разрушить. Вина за расставания полностью лежит на них обоих.
Напомним, бабушка Симона не пользуется любовью среди поклонников Анастасии. Одна из причин — подписчикам кажется, что она чересчур мало внимания уделяет Ратмиру, предпочитая ему Алису, дочку Тимати от Алены Шишковой. Этот момент Симона в свое время объяснила тем, что просто видит Алису чаще, и девочка буквально выросла у нее на руках.
Фото и видео: Instagram Анастасии Решетовой
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