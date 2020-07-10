Дмитрий Тарасов нежно поздравил среднюю дочь с 2-летием: «Девочка родная, моя Милашка»

Дмитрий Тарасов разместил в своем Instagram трогательный пост, посвященный средней дочери Милане, которой исполнилось два года.

«2 года тебе, моя девочка родная, моя Милашка! Я счастлив, что вижу, как ты растешь, и радуюсь твоим успехам больше всех! Никогда тебя не дам в обиду, и мы с мамой сделаем все возможное и невозможное, чтобы ты росла счастливой и воспитанной девочкой. Ты всегда можешь рассчитывать на меня не только как на отца, но и как на друга. Будь здорова, доча.

Спасибо моя любимая @kostenko.94 за все», — нежно поздравил футболист дочку и поблагодарил жену за счастье.