Дмитрий Тарасов нежно поздравил среднюю дочь с 2-летием: «Девочка родная, моя Милашка»
Фото: www.instagram.com/kostenko.94/
Дмитрий Тарасов разместил в своем Instagram трогательный пост, посвященный средней дочери Милане, которой исполнилось два года.
«2 года тебе, моя девочка родная, моя Милашка! Я счастлив, что вижу, как ты растешь, и радуюсь твоим успехам больше всех! Никогда тебя не дам в обиду, и мы с мамой сделаем все возможное и невозможное, чтобы ты росла счастливой и воспитанной девочкой. Ты всегда можешь рассчитывать на меня не только как на отца, но и как на друга. Будь здорова, доча.
Спасибо моя любимая @kostenko.94 за все», — нежно поздравил футболист дочку и поблагодарил жену за счастье.
Анастасия разместила в своем микроблоге милое видео с дочкой-именинницей.
«Сладкая, любимая, ласковая, счастливая наша девочка! Будь здорова и пусть все твои желания сбудутся! мы им поможем, поверь мне на слово», — написала Анастасия Тарасова.
Анастасия и Дмитрий растят двух дочек — Милану и Еву, которой всего пять месяцев. Но у футболиста от первого брака есть еще дочь Ангелина, и он судится с матерью девочки по поводу размеров алиментов.
Фото и видео: Instagram Анастасии Тарасовой, Дмитрия Тарасова, Оксаны Тарасовой
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