Дмитрий Шепелев съездил в романтическое путешествие с женой за 2 миллиона рублей

Недавно ставший отцом во второй раз Дмитрий Шепелев отлично провел время с супругой Екатериной Тулуповой в Италии. Пора отправилась в поездку без детей и насладилась не только прекрасными видами, но и отличной кухней — Дмитрий и Катя прошли обучение в кулинарной школе Ники Белоцерковской.

Как подсчитала «КП», стоимость обучения там на одного составляет 8 200 евро с человека.

А стоимость номера на вилле обошлась в 2 700 евро, сам перелет — 45 тысяч рублей. В общей сложности за поездку пара отдала почти 2 миллиона рублей.