Дмитрий Шепелев съездил в романтическое путешествие с женой за 2 миллиона рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dmitryshepelev
Недавно ставший отцом во второй раз Дмитрий Шепелев отлично провел время с супругой Екатериной Тулуповой в Италии. Пора отправилась в поездку без детей и насладилась не только прекрасными видами, но и отличной кухней — Дмитрий и Катя прошли обучение в кулинарной школе Ники Белоцерковской.
Как подсчитала «КП», стоимость обучения там на одного составляет 8 200 евро с человека.
А стоимость номера на вилле обошлась в 2 700 евро, сам перелет — 45 тысяч рублей. В общей сложности за поездку пара отдала почти 2 миллиона рублей.
Только вот ее завершение оказалось совсем не таким романтичным, как они себе представляли, — после путешествия у Дмитрия обнаружился коронавирус, а виной тому — недобросовестный попутчик:
«Я и еще около десяти человек заразились одновременно во время путешествия. Несмотря на то, что мы добросовестно сдавали тесты перед вылетом и по прилету, сейчас большинство из нас склоняются к мнению, что причина заражения оказалась очень простой — среди нас был человек с поддельным паспортом о вакцинации, который, соответственно, в отличие от остальных, анализы не сдавал. Пусть это останется нашими догадками, это не имеет сейчас существенного значения, но важно другое — желание обмануть систему приводит к неприятным и стыдным последствиям: один человек врет — 10 болеют», — рассказал Дмитрий в своем блоге.
Шепелев добавил, что болезнь он перенес легко, и причиной этому была вакцинация.
Фото: Instagram