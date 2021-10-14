Дмитрий Шепелев с возлюбленной оставили дома троих детей и уехали отдыхать

Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками радостной новостью — вместе с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой он отправился в путешествие в Италию. Пара поехала вдвоем, чтобы провести время наедине.

Интересно, что троих детей они с собой не взяли — отправились вдвоем. По словам Шепелева, они ждали этого очень долго.