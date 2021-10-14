passion.ru
1 мин.

Дмитрий Шепелев с возлюбленной оставили дома троих детей и уехали отдыхать

Телеведущий признался, что они давно ждали такой возможности. Дмитрий недавно стал отцом во второй раз — у него родился сын Тихон. Вместе с возлюбленной Екатериной Тулуповой они воспитывают троих детей — двоих от предыдущих отношений и одного общего.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Дмитрий Шепелев с новорожденным

Фото: @dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками радостной новостью — вместе с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой он отправился в путешествие в Италию. Пара поехала вдвоем, чтобы провести время наедине.

Интересно, что троих детей они с собой не взяли — отправились вдвоем. По словам Шепелева, они ждали этого очень долго.

«Долго ждали возможности сбежать вдвоем на несколько дней. Мы на Сицилии. Головокружительно красиво и вкусно. Готовим, гуляем, пьем и едим и наслаждаемся возможностью быть вдвоем. Сегодня город Катания и рыбный рынок. Жизнь, как она есть. Обещаю подробности про другие дни тоже. А сегодня слова что-то не складываются», — поделился он.

Среди подписчиков такое решение оценили не все — многие отметили, что младший сын еще очень маленький, и поинтересовались, с кем его оставили. Кроме того, поклонники напомнили телеведущему про пандемию коронавируса и удивились, что они с гражданской женой рискуют своим здоровьем.

Фото: Instagram