Дмитрий Шепелев с возлюбленной оставили дома троих детей и уехали отдыхать
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев поделился с поклонниками радостной новостью — вместе с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой он отправился в путешествие в Италию. Пара поехала вдвоем, чтобы провести время наедине.
Интересно, что троих детей они с собой не взяли — отправились вдвоем. По словам Шепелева, они ждали этого очень долго.
«Долго ждали возможности сбежать вдвоем на несколько дней. Мы на Сицилии. Головокружительно красиво и вкусно. Готовим, гуляем, пьем и едим и наслаждаемся возможностью быть вдвоем. Сегодня город Катания и рыбный рынок. Жизнь, как она есть. Обещаю подробности про другие дни тоже. А сегодня слова что-то не складываются», — поделился он.
Среди подписчиков такое решение оценили не все — многие отметили, что младший сын еще очень маленький, и поинтересовались, с кем его оставили. Кроме того, поклонники напомнили телеведущему про пандемию коронавируса и удивились, что они с гражданской женой рискуют своим здоровьем.
Фото: Instagram