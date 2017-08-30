Дмитрий Шепелев раскритиковал российский менталитет

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева уже 4,5 года. И большую часть времени мальчик провел за пределами России. Отец откровенно рассказал, почему он не хочет возвращать ребенка в Москву, тем самым шокировав и обидев российских мамочек.

Дмитрий Шепелев предпочитает, чтобы его сын рос заграницей вовсе не из-за того, что там его не могут видеть родственники Жанны Фриске. Звездного отца не устраивает само российское общество, менталитет. «В Москве, безусловно, имея определенные возможности, можно создать некий оазис. Оазис благополучия, спокойствия, безопасности. Но это очень дорого стоит, и по большому счету это бессмысленно, потому что рано или поздно ребенок окажется лицом к лицу с действительностью, про которую мы все хорошо знаем. Сможем ли мы прятать от этого детей? Не можем. Хотим ли мы их от этого уберечь? Хотим», — сообщил Дмитрий в интервью с ведущей проекта MamaClub.

Полгода отец и сын жили в США. «Я видел, как дети общаются между собой в Лос-Анджелесе, и я видел, как общаются дети на детской площадке в России», — заметил Шепелев. Если «там» родители сами пачкаются с детьми в песке и не ругают за пятна на одежде, то «здесь» мамочки могут накричать или побить ребенка у всех на глазах. «То есть то, за что в Америке или в Европе взрослого человека посадят в тюрьму, здесь это само собой разумеющееся», — возмутился Дмитрий.

Шоумен не уверен, что хочет, чтобы Платон учился в общеобразовательной школе с разными детьми, в элитной школе, в которой будут учиться «элитные» дети — тем более. В модное сейчас домашнее образование он не верит. «Сейчас, в 4,5 года ребенку нужно много общаться, он хочет общаться, поэтому домашнее образование это провал», — сообщил Дмитрий, приведя в пример принца Вишенку из детской сказки про «Чипполино».

Пока он выбрал для мальчика детский сад для экспатов — из Франции, Израиля. «Дети с международными родителями по-другому общаются, другие энергии между ними проходят. Они тоже дерутся, но это проходит чуть более миролюбиво, чем могло бы быть», — пояснил Шепелев. Он мечтает привить Платону «западную» открытую манеру общения.

Помимо детского садика, у Платона много занятий. Он учится английскому языку, гуляя и болтая с носителем-американцем, занимается гимнастикой, чтобы в жизни был спорт. Отец хочет добавить к этим занятиям музыку. «Я против того, чтобы растить гениев», — Дмитрий считает, что так родители пытаются реализовать исключительно свои комплексы.

В будущем Платон сам выберет то, чем хочет заниматься, отец планирует направлять и поддерживать его.

Фото: instagram.com