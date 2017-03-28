Дмитрий Шепелев рассказал, на кого похож подросший сын Жанны Фриске
1/9
34-летний Дмитрий Шепелев растрогал зрителей своего ток-шоу
Одинокий отец Дмитрий Шепелев предпочитает не показывать публике лицо своего сына. На фотографиях, которые он публикует в своем блоге, мальчик неизменно запечатлен со спины. В эфире ток-шоу «На самом деле», гостями которого были Александр и Алиана Гобозовы, Дмитрий растрогал зрителей признанием.
«Когда я смотрю на своего сына, я тоже вижу в нем свою жену», — признался шоумен, и в этот момент его серьезное лицо просияло.
Зал разразился аплодисментами: теплая искренность ведущего никого не оставила равнодушным.
Фанаты согласны с любящим отцом. На редких фотографиях и видеозаписях, которые показывала сестра Жанны Фриске, маленький Платон сильно напоминал маму.
А как считаете вы, на кого больше похож мальчик?
Фото: instagram.com