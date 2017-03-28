34-летний Дмитрий Шепелев растрогал зрителей своего ток-шоу

Одинокий отец Дмитрий Шепелев предпочитает не показывать публике лицо своего сына. На фотографиях, которые он публикует в своем блоге, мальчик неизменно запечатлен со спины. В эфире ток-шоу «На самом деле», гостями которого были Александр и Алиана Гобозовы, Дмитрий растрогал зрителей признанием.

«Когда я смотрю на своего сына, я тоже вижу в нем свою жену», — признался шоумен, и в этот момент его серьезное лицо просияло.