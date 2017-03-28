Вот уже долгое время Наталья Фриске, сестра трагически скончавшейся певицы Жанны Фриске, не видит своего племянника. Сегодня она опубликовала его новые фотографии. «#моймаленькийпринц безумно скучаю...скоро тебе 4 годика, так быстро летит время...», — написала она.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)Мар 28 2017 в 4:29 PDT

«Солнышко маленькое», «Славный какой», «Вы все так же не видитесь?», — поинтересовались ее подписчики.

«Звоним, он (Дмитрий Шепелев — Прим.ред.) заблокировал наши номера», — с сожалением ответила она.

Фанаты Жанны Фриске считают, что ее сестра очень похожа на нее, а Платон — их маленькая копия. Раньше Наталья часто показывала семейные фотографии. «Видел видео где вы сидите, и ртами делаете тигр, уточка, поцелуй и что то еще.....так круто», — вспомнил кто-то в комментариях о ролике, который Наталья как-то публиковала.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)Авг 29 2016 в 5:21 PDT

Сейчас мальчик живет с папой. После серии скандалов он ограничивает его общение с родственниками. Дмитрий много занимается сыном и предпочитает не комментировать ситуацию.

Фото: instagram.com