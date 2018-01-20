34-летний Дмитрий Шепелев признался, что не может отпустить Жанну Фриске спустя два года после ее смерти.

Принято считать, что люди живы до тех пор, пока жива память о них. История Жанны Фриске и шоумена Дмитрия Шепелева — тому подтверждение. Вот уже два с половиной года он не может отпустить любимую женщину, смерть которой стала трагедией не только для него, ее сына, отца, матери и сестры, но и для огромного количества граждан нашей страны.

«Вы продолжаете разговаривать с женой, и я понимаю вас, потому что делаю тоже самое. Не хочется вспоминать о ней в прошедшем времени», — поддержал Дмитрий актера Владимира Гаркалина, рассказавшего о своей жене Екатерине в эфире шоу «На самом деле».

Сейчас шоумен занимается воспитанием сына Жанны — Платона.

Впрочем, отец певицы и ряд ее коллег не верят в искренность чувств Дмитрия. В рамках недавнего эфира шоу «Секрет на миллион» Владимир Фриске пожаловался, что за 2,5 года Шепелев ни разу не был на кладбище. Внука родные певицы почти не видят, несмотря на то, что мама Жанны Ольга проводила все время с малышом, и тот называл ее «баба», пока певица была жива, а отец Жанны стал первым, кто искупал ребенка в океане.

Владимир Фриске жаловался, что когда Жанна сильно болела, ее поддерживала Ольга Орлова, приезжая с продуктами каждую неделю. Лекарство, которое помогло подруге певицы похудеть и начать готовить для семьи, тоже достала она. А Наталья Фриске потеряла ребенка из-за нагрузок — физических и моральных, в чем Владимир Фриске также винит несостоявшегося зятя: «Она и Жанне показывала, хотя та уже ничего не видела: "Сестра, ты скоро будешь тетей". Потом она понервничала с Шепелевым, они ей какую-то чепуху написали на телефон, она расстроилась очень, и ночью ее забрала скорая помощь. Выкидыш, уже три, два вернее. Первый был в Майами, тоже не доносила».

Согласно свидетельствам Владимира, сейчас в доме Дмитрия живет Ксения — подруга Жанны. Мужчина сетует, что от ее слова много зависит.

Фото: globallookpress