Дмитрий Певцов призвал избавить зрителей от «потных» шоу Андрея Малахова

«Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — добавил он.

Певцов предлагает ввести в РФ жесткую цензуру. Как пишет «Слово и дело», артист призвал создать комиссию, которая бы отбирала то, что можно показывать широкому зрителю.

Ранее Дмитрий Певцов рассказал о смерти матери и показал трогательное видео с ней. Мамы артиста не стало 9 июня 2020 года. Артист посвятил матери душевный пост и вспомнил, каким человеком она была.