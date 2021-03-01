Дмитрий Певцов призвал избавить зрителей от «потных» шоу Андрея Малахова
Фото: instagram.com/dima_pevtsov
Певцов «прошелся» по театру, в котором классику сегодня почти везде заменил авангард, и вспомнил о телевидении. По его словам, эти «творцы» занимаются своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, а не автором или содержанием произведения.
Фото: Global Look Press
«Как сделать нам, чтобы люди смотрели не "Дом-2" и не "потные" малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — добавил он.
Певцов предлагает ввести в РФ жесткую цензуру. Как пишет «Слово и дело», артист призвал создать комиссию, которая бы отбирала то, что можно показывать широкому зрителю.
Ранее Дмитрий Певцов рассказал о смерти матери и показал трогательное видео с ней. Мамы артиста не стало 9 июня 2020 года. Артист посвятил матери душевный пост и вспомнил, каким человеком она была.
Фото: Instagram/@dima_pevtsov, Global Look Press
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