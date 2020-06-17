Дмитрий Певцов рассказал о смерти матери и показал трогательное видео с ней

«Моя мама, Ноэми Семеновна Роберт родилась 29 июня 1928 года в Тбилиси. Когда маме было девять лет, семья лишилась кормильца. Ее папа, Семен Александрович сгинул без вести осенью 1937 года, как и многие-многие в те годы. Моя бабушка Женя осталась с двумя детьми (младшему, Алику было два года, только поэтому, очевидно, не забрали в лагеря), без работы, без профессии, в статусе жены врага народа. Выжили. Бабушка Женя поставила на ноги и воспитала и мою маму, и ее брата.

Когда маминого брата обижали во дворе, он говорил: «Вот подожди, я сестре скажу». Мама была с детства защитницей слабых, такой ей и осталась до самого конца. Спортсменка (конный спорт), комсомолка, красавица-студентка (медицинский ф-т), добровольно съездила на целину... Говорила на трех языках — русском, грузинском, армянском. В Москве освоила еще французский и немного английский.

Познакомились с папой и поженились они в Тбилиси в 1956 году, мой старший брат родился еще в Грузии (в Боржоми), потом семья «понаехала» в Москву, где в 1963-м родился я. Всю свою жизнь мама была доктором во всех смыслах этого слова. Работала спортивным врачом со сборными СССР по штанге, гандболу, конному спорту, настольному теннису... Когда еще могла ходить и стоять, обыгрывала меня в пинг-понг. Уйдя на пенсию, «сидеть» не стала. Организовала (это в середине 90-х!) и стала первым президентом первой в России Национальной Федерации иппотерапии и адаптивного конного спорта.

Так была счастлива, когда в 1991-м в семье появилась Ольга, моя будущая жена, пятнадцать лет вместе с нами ждала внука и дождалась. Далеко за 70 ей было, когда мама защитила кандидатскую диссертацию по иппотерапии. Помню, как вместе опробовали дайвинг, а маме перед погружением «стукнуло» уже 72! Обожала всех своих многочисленных внуков, никогда не скучала. Ей все было интересно — ездила со мной в Питер на автогонки, в Одессу — только со мной на машине, если мои концерты были близко — «хочу на концерт» — и ехали вместе. Видела все наши с Ольгой спектакли (причем, много раз)…», — рассказал Дмитрий Певцов про маму.