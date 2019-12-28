Дмитрий Песков признался, что редко видит супругу: «Мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В пятницу, 27 декабря, во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве состоялась громкая премьера нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, посетивший премьеру, рассказал, что в последнее время практически не видел супругу-фигуристку. «Я ее не видел больше месяца. А еще у нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная. Поэтому мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев» , — цитирует политика РИА «Новости». Песков также признался, что очень переживал за Татьяну, парящую над катком при помощи специальных конструкций: «Мурашки были, когда Таня летела надо мной... Она молодец, я ей восхищаюсь. <…>Было очень (страшно — прим.ред.). Я очень боялся, что она упадет. Но она бесстрашная. Слава Богу, что все хорошо закончилось».
Вместе с Татьяной Навкой участие в шоу приняли ее дочки — пятилетняя Надя вышла вместе с мамой на лед, а 19-летняя Саша Жулина исполнила вокальную партию героини олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в ДС «Мегаспорт» с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru, Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube/Navka Show
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!