Дмитрий Песков признался, что редко видит супругу: «Мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев»

Вместе с Татьяной Навкой участие в шоу приняли ее дочки — пятилетняя Надя вышла вместе с мамой на лед, а 19-летняя Саша Жулина исполнила вокальную партию героини олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в ДС «Мегаспорт» с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.