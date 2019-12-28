Муж Анастасии Заворотнюк показал годовалую дочь на премьере ледового шоу Татьяны Навки
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Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
27 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялась громкая премьера нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которую пришли поддержать многие отечественные звезды с детьми. Главной же гостьей вечера стала годовалая дочь партнера Татьяны по льду Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк Мила, которая впервые вышла на лед на руках у папы.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Кроме того, среди зрителей сказки были замечены Екатерина, Александр и Саша Стриженовы, Ольга Кабо с сыном, Алика Смехова с сыном, Екатерина Одинцова с дочкой, Мария Кожевникова со старшими сыновьями и многие другие. В постановке задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие звезды фигурного катания. Сама хозяйка шоу Татьяна Навка перевоплотилась в коварную гарпию, а юная олимпийская чемпионка Алина Загитова сыграла спящую красавицу. Одну из ролей в сказке исполнила пятилетняя дочь Татьяны Надя — для нее это шоу стало дебютом.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в ДС «Мегаспорт» с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
Видео: YouTube/Navka Show
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