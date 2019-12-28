passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Муж Анастасии Заворотнюк показал годовалую дочь на премьере ледового шоу Татьяны Навки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 29

Татьяна Навка и Надежда Пескова

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

В Москве стартовали показы новой постановки знаменитой фигуристки.

27 декабря в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялась громкая премьера нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которую пришли поддержать многие отечественные звезды с детьми. Главной же гостьей вечера стала годовалая дочь партнера Татьяны по льду Петра Чернышева и актрисы Анастасии Заворотнюк Мила, которая впервые вышла на лед на руках у папы.

Петр Чернышев с дочкой и Татьяна Навка

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Кроме того, среди зрителей сказки были замечены Екатерина, Александр и Саша Стриженовы, Ольга Кабо с сыном, Алика Смехова с сыном, Екатерина Одинцова с дочкой, Мария Кожевникова со старшими сыновьями и многие другие. В постановке задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие звезды фигурного катания. Сама хозяйка шоу Татьяна Навка перевоплотилась в коварную гарпию, а юная олимпийская чемпионка Алина Загитова сыграла спящую красавицу. Одну из ролей в сказке исполнила пятилетняя дочь Татьяны Надя — для нее это шоу стало дебютом.

Надя Пескова и Татьяна Навка

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» пройдет в ДС «Мегаспорт» с 25 декабря 2019 года по 7 января 2020 года.

Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru

Видео: YouTube/Navka Show

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги