Муж Анастасии Заворотнюк показал годовалую дочь на премьере ледового шоу Татьяны Навки

Кроме того, среди зрителей сказки были замечены Екатерина, Александр и Саша Стриженовы, Ольга Кабо с сыном, Алика Смехова с сыном, Екатерина Одинцова с дочкой, Мария Кожевникова со старшими сыновьями и многие другие. В постановке задействованы пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные чемпионы Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие звезды фигурного катания. Сама хозяйка шоу Татьяна Навка перевоплотилась в коварную гарпию, а юная олимпийская чемпионка Алина Загитова сыграла спящую красавицу. Одну из ролей в сказке исполнила пятилетняя дочь Татьяны Надя — для нее это шоу стало дебютом.