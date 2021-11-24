Дмитрий Маликов вышел в свет с женой на фоне слухов о его романе с «Мисс Россия»

На премьере фильма «Бумеранг», которая состоялась сегодня в Москве, Дмитрий Маликов появился вместе со своей супругой Еленой. Пара вышла на красную дорожку и позировала фотографам.

Сам музыкант пришел на мероприятие в темном костюме, который сочетает с черной рубашкой и кроссовками.

Елена Маликова примерила стильный образ в стиле total black и пришла в классических черных брюках и черной водолазке, а поверх набросила усыпанный стразами жакет. Образ дополнила миниатюрная сумочка от Yves Saint Laurent.