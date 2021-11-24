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Дмитрий Маликов вышел в свет с женой на фоне слухов о его романе с «Мисс Россия»

Музыкант и его супруга Елена вместе вышли на красную дорожку на премьере фильма «Бумеранг», которая прошла в столичном кинотеатре «Октябрь».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Маликов с женой

Фото: Макс Светский / Passion.ru

На премьере фильма «Бумеранг», которая состоялась сегодня в Москве, Дмитрий Маликов появился вместе со своей супругой Еленой. Пара вышла на красную дорожку и позировала фотографам.

Сам музыкант пришел на мероприятие в темном костюме, который сочетает с черной рубашкой и кроссовками.

Елена Маликова примерила стильный образ в стиле total black и пришла в классических черных брюках и черной водолазке, а поверх набросила усыпанный стразами жакет. Образ дополнила миниатюрная сумочка от Yves Saint Laurent.

Ранее имя музыканта прозвучало не в самой приятной истории – Дмитрия Маликова обвинили в романе с победительницей конкурса «Мисс Россия-2010» Ириной Антоненко — СМИ сообщили о том, что Дмитрий даже планировал уйти из семьи

Его супруга прокомментировала эти новости:

«Я даже не знаю, что вам сказать. Сказать, что дело в любви в широком понимании этого слова — это очень помпезно. Нужно давать свободу друг другу. Я не знаю, как у меня сохранить брак получилось», — рассказала она порталу BLITZ+.

Фото: Макс Светский/Passion.ru, Instagram, Global Look Press

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