Дмитрий Маликов вышел в свет с женой на фоне слухов о его романе с «Мисс Россия»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
На премьере фильма «Бумеранг», которая состоялась сегодня в Москве, Дмитрий Маликов появился вместе со своей супругой Еленой. Пара вышла на красную дорожку и позировала фотографам.
Сам музыкант пришел на мероприятие в темном костюме, который сочетает с черной рубашкой и кроссовками.
Елена Маликова примерила стильный образ в стиле total black и пришла в классических черных брюках и черной водолазке, а поверх набросила усыпанный стразами жакет. Образ дополнила миниатюрная сумочка от Yves Saint Laurent.
Ранее имя музыканта прозвучало не в самой приятной истории – Дмитрия Маликова обвинили в романе с победительницей конкурса «Мисс Россия-2010» Ириной Антоненко — СМИ сообщили о том, что Дмитрий даже планировал уйти из семьи
Его супруга прокомментировала эти новости:
«Я даже не знаю, что вам сказать. Сказать, что дело в любви в широком понимании этого слова — это очень помпезно. Нужно давать свободу друг другу. Я не знаю, как у меня сохранить брак получилось», — рассказала она порталу BLITZ+.
Фото: Макс Светский/Passion.ru, Instagram, Global Look Press