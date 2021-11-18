Жена Маликова прокомментировала слухи о его романе с «Мисс Россия»: «Нужно давать свободу»

51-летний певец Дмитрий Маликов состоит в отношениях своей женой уже более 29 лет. Пара воспитывает двоих детей: 21-летнюю Стефанию и 3-летнего Марка. Однако, на днях, на счастливый союз двух сердец обрушилась страшная новость. Исполнителя хита «Ты одна, ты такая» обвинили в измене. В сети появилась информация о его романе с российской моделью Ириной Антоненко. СМИ сообщили о том, что Дмитрий даже планировал уйти из семьи ради победительницы конкурса «Мисс Россия - 2010».

Сама Елена прокомментировала данные слухи и сказала, что предоставляет абсолютную свободу любимому мужчине. «Я даже не знаю, что вам сказать. Сказать, что дело в любви в широком понимании этого слова — это очень помпезно. Нужно давать свободу друг другу. Я не знаю, как у меня сохранить брак получилось», — рассказывает она порталу BLITZ+.

Также Маликова отметила, что на протяжении их брака, никогда не обращала внимание на «разговоры со стороны». «Надо разделять сцену и личную жизнь. За человеком из телевизора всегда есть "хвост из девушек". У меня не было ревности никогда к поклонницам. Я даже не знаю, о каких слухах речь», — подытожила Елена.