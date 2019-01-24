«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном

Певец Дмитрий Маликов души не чает в сыне Марке, которого в прошлом году ему и его супруге Елене родила суррогатная мать, и время от времени делится трогательными фото с малышом. В первый день рождения малыша Дмитрий выложил снимок, на котором бережно держит сына перед собой, а он смотрит прямо в объектив.

«Нам сегодня год! #дети #сднемрождениясын #праздниквсемье #маркмаликов», — лаконично подписал фото певец и композитор.