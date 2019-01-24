«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном

Певец Дмитрий Маликов души не чает в сыне Марке, которого в прошлом году ему и его супруге Елене родила суррогатная мать, и время от времени делится трогательными фото с малышом. В первый день рождения малыша Дмитрий выложил снимок, на котором бережно держит сына перед собой, а он смотрит прямо в объектив.
«Нам сегодня год! #дети #сднемрождениясын #праздниквсемье #маркмаликов», — лаконично подписал фото певец и композитор.
«С днем рождения сынульки вас! Здоровья ему огромного», «Малыш просто супер, здоровья ему, везения, успеха во всем! А вам терпения и сил для воспитания такого малыша!», «Какие Вы Классные!!! С Днем Рождения!!!! Здоровья, удачи, благополучия имениннику и Всей Вашей семье!», «Пусть ваш сын будет лучше и счастливее вас! Любви, радости и достатка вашей семье!», «Красавчики мужички!!!» — наперебой поздравляют малыша Марка и его родителей поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram