Дмитрий Колдун признался, как сделал предложение любимой через 10 лет отношений

Он отмечает, что на заре отношений его жене было непросто — график работы музыканта зачастую ненормированный, а непубличному человеку жить со звездой не всегда легко.

«Первое время было тяжеловато. Хотя Вика прекрасно осознавала, за кого она выходит замуж. Это касается многих профессий, когда мужья часто не бывают дома. И тогда жены начинают пилить. Но ты же знала, кто будет твоим мужем и какие издержки могут возникнуть. Поэтому первое время было много эмоциональных реакций на мои поздние приезды домой, на мои встречи и прочее-прочее. Сейчас этого уже нет, но это не значит, что меня стали любить меньше. Просто я никогда не давал повода усомниться в себе», — рассказывает исполнитель.

Певец признался, что его предложение брака было тихим и романтичным, и произошло это именно осенью — на 10-летие совместных отношений:

«Предложение делал на лавочке в парке. Это было в 10-ю годовщину наших отношений. Желтые листья летели. Сплошная осенняя романтика…», — раскрыл он.

Дмитрий назвал собственные принципы, которые помогают сохранять гармонию и взаимопонимание даже после долгих лет брака.

«Основное — это терпение и умение вовремя наступить на свою гордость, пойти на уступки. Семья — это не только место, куда ты приходишь и можешь рассказать обо всем, но и большой труд», — подвел итог музыкант.