Дмитрий Исхаков после расставания с Полиной Гагариной показал нежное фото с ее сыном и дочерью: «Моя любовь»
Фото: Starface
Несколько дней назад Дмитрий Исхаков наконец официально признал, что они с Полиной Гагариной больше не живут вместе. «Мы сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях», — сказал тогда Дмитрий, сделав акцент на том, что любит пасынка Андрея не меньше своей маленькой дочери.
И теперь Дмитрий показал нежное фото с детьми. «Вот моя жизнь и любовь, все остальное пыль», — трогательно прокомментировал он фотографию.
«Красавцы! Счастья вам семейного, Дмитрий!», «Все, можешь лицо дочки показать, каблук бывший слова не скажет», «Всего наилучшего вам и вашим деткам!», «Какие же вы прекрасные», — прокомментировали подписчики Дмитрия.
Дмитрия и Полина прожили в браке больше шести лет. И несколько месяцев назад поклонники пары стали подозревать, что в их отношениях не все гладко. Их опасения подтвердились: несколько недель назад стало известно, что Исхаков и Гагарина больше не вместе и уже давно живут порознь. И в то время, как Дмитрий после таких новостей писал стихи, показывающие его страдания, Полина ни словом не обмолвилась о своих чувствах.
А теперь поклонники Гагариной подозревают, что она ушла от мужа из-за другого мужчины.
Фото: Instagram Дмитрия Исхакова, Starface
Видео: МУЗ-ТВ
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