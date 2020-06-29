Дмитрий Исхаков после расставания с Полиной Гагариной показал нежное фото с ее сыном и дочерью: «Моя любовь»

«Красавцы! Счастья вам семейного, Дмитрий!», «Все, можешь лицо дочки показать, каблук бывший слова не скажет», «Всего наилучшего вам и вашим деткам!», «Какие же вы прекрасные», — прокомментировали подписчики Дмитрия.

Дмитрия и Полина прожили в браке больше шести лет. И несколько месяцев назад поклонники пары стали подозревать, что в их отношениях не все гладко. Их опасения подтвердились: несколько недель назад стало известно, что Исхаков и Гагарина больше не вместе и уже давно живут порознь. И в то время, как Дмитрий после таких новостей писал стихи, показывающие его страдания, Полина ни словом не обмолвилась о своих чувствах.

А теперь поклонники Гагариной подозревают, что она ушла от мужа из-за другого мужчины.