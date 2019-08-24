passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Длинные ноги и тонкая талия: Ляйсан Утяшева в купальнике показала, какой ее видит муж

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram Ляйсан Утяшевой

Спортсменка опубликовала в блоге несколько отпускных кадров.

Ляйсан Утяшева за последнее время не только похудела на 10 килограммов, но и кардинально изменила имидж, став блондинкой. Спортсменка признавалась, что примеряла блонд ради фотосессии, но результат настолько ей понравился, что она решилась сменить имидж. Несколько часов назад в блоге гимнастки появились роскошные фотоснимки с отдыха, на которых Ляйсан позирует в разных купальниках. «Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике 😂 Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето 👌🏻», — иронизирует Утяшева. Автором снимков является супруг спортсменки, шоумен Павел Воля. В подписи к фотографиям Ляйсан назвала мужа «фотографом от Бога».

«Пойду мужу покажу, как надо фотографировать, а то вечно с обрезанной головой возвращаюсь с отпуска», «Тело-скульптура! Отточенная!!! Гармоничная и радующая глаза!», «С такой фигурой и фотограф не нужен, фотографии сами печататься будут», «Слишком худая», «Вас можно на обложку лучших журналов 👍. И фотографу респект! Мой фотограф то руки обрежет, то голову», «Невероятно красивая. Какие ноги от ушей. 😊😊😊», «Какая же вы красивая и лучистая», — обсуждают подписчики Ляйсан Утяшевой.

Стоит напомнить, что далеко не всем понравился новый образ гимнастки. «Надо же так подурнеть по собственной воле! Какая была красавица, а сейчас уличная обычная девка! Сначала испортила губы, эти утиные губы так неприятны! Но что сейчас просто взяла и сотворила с собой — это просто ужас! Худоба неестественная и ужасный блонд сотворили обратный эффект — сильно состарились», «Сразу стали старше, восточным женщинам ну не идет быть блондинками. Верните назад ваши волосы и не гонитесь за модой», «Похожи на Наталью Кустинскую, когда она в Гагры собиралась с Якиным», — возмущались пользователи Сети.

А вам нравится, как выглядит Ляйсан Утяшева?

Больше о Ляйсан Утяшевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!