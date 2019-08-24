Длинные ноги и тонкая талия: Ляйсан Утяшева в купальнике показала, какой ее видит муж

Ляйсан Утяшева за последнее время не только похудела на 10 килограммов, но и кардинально изменила имидж, став блондинкой. Спортсменка признавалась, что примеряла блонд ради фотосессии, но результат настолько ей понравился, что она решилась сменить имидж. Несколько часов назад в блоге гимнастки появились роскошные фотоснимки с отдыха, на которых Ляйсан позирует в разных купальниках. «Лето подходит к концу, а у меня в профиле ни одного фото в купальнике 😂 Надо исправляться, поэтому сразу несколько. Мой выбор купальников на это лето 👌🏻», — иронизирует Утяшева. Автором снимков является супруг спортсменки, шоумен Павел Воля. В подписи к фотографиям Ляйсан назвала мужа «фотографом от Бога».
«Пойду мужу покажу, как надо фотографировать, а то вечно с обрезанной головой возвращаюсь с отпуска», «Тело-скульптура! Отточенная!!! Гармоничная и радующая глаза!», «С такой фигурой и фотограф не нужен, фотографии сами печататься будут», «Слишком худая», «Вас можно на обложку лучших журналов 👍. И фотографу респект! Мой фотограф то руки обрежет, то голову», «Невероятно красивая. Какие ноги от ушей. 😊😊😊», «Какая же вы красивая и лучистая», — обсуждают подписчики Ляйсан Утяшевой.
Стоит напомнить, что далеко не всем понравился новый образ гимнастки. «Надо же так подурнеть по собственной воле! Какая была красавица, а сейчас уличная обычная девка! Сначала испортила губы, эти утиные губы так неприятны! Но что сейчас просто взяла и сотворила с собой — это просто ужас! Худоба неестественная и ужасный блонд сотворили обратный эффект — сильно состарились», «Сразу стали старше, восточным женщинам ну не идет быть блондинками. Верните назад ваши волосы и не гонитесь за модой», «Похожи на Наталью Кустинскую, когда она в Гагры собиралась с Якиным», — возмущались пользователи Сети.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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