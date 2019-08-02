В Сети жестко раскритиковали изменившуюся Ляйсан Утяшеву: «На бабку стала похожа»

Некоторое время назад спортсменка Ляйсан Утяшева стала блондинкой. Поклонники решили, что любимица надела парик, но когда она подкорректировала тон, поняли: это — надолго. «Я изменилась для фотосессии, но мне так понравился результат, что я решила его зафиксировать», — пояснила звезда.

Новое видео, которое Ляйсан опубликовала, вызвало шквал комментариев. «На свидание... с отпуском. Красный свет на всю работу. Вези меня, зеленый самолет! Океан, встречай, я буду вовремя», — поделилась счастьем супруга Павла Воли, но столкнулась с критикой.