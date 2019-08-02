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В Сети жестко раскритиковали изменившуюся Ляйсан Утяшеву: «На бабку стала похожа»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Поклонники умоляют Ляйсан Утяшеву вернуть природный цвет волос.

Некоторое время назад спортсменка Ляйсан Утяшева стала блондинкой. Поклонники решили, что любимица надела парик, но когда она подкорректировала тон, поняли: это — надолго. «Я изменилась для фотосессии, но мне так понравился результат, что я решила его зафиксировать», — пояснила звезда.

Новое видео, которое Ляйсан опубликовала, вызвало шквал комментариев. «На свидание... с отпуском. Красный свет на всю работу. Вези меня, зеленый самолет! Океан, встречай, я буду вовремя», — поделилась счастьем супруга Павла Воли, но столкнулась с критикой.

«На бабку стала похожа», «Старуха», «Цвет волос не ваш, верните прежнюю Ляйсан», «Этот цвет старит вас», «Надо вернуть свой потрясающий цвет», «Обычно светлые тона делают моложе, но это точно не ваш случай. Мнение со стороны. Но решать конечно только вам», «Уберите этот цвет волос.. зачем так старите себя... умоляю вас .. и обожаю вас», «Чет не очень выглядит. Постарела», «Не ну реально цвет волос добавил возраста, ну побаловались и хватит, Вы Брю», «Вот видно настоящую спортсменку в душе, все говорят что цвет не ее, а она уже почти 2 месяца так ходит», «Была такая милая, взяла изуродовала себя. Ладно, не слушать и не воспринимать мнения инстограмщиклв, но неужели стилисты, визажисты и все осталтные, кто с вами работает не может вам сказать, что все вот ЭТО не идет вам», «Лет 10 себе прибавили», — критикуют поклонники.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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