Ким Кардашьян удивила новым образом на обложке глянца.

Ким Кардашьян любит смелые эксперименты. Так, несколько дней назад она предстала в образе Жаклин Кеннеди , примерив строгие и элегантные наряды. А сегодня представила на суд поклонников обложку сентябрьского номера журнала Harper's Bazaar, на которой появилась в образе иконы стиля Шер. Длинные черные волосы, подведенные глаза и блестящие платья — все в лучших традициях Шер.

Модный фотограф Мариано Виванко заявил, что Кардашьян является одной из самых влиятельных женщин в современном мире, назвав ее Афродитой нашего времени. Поэтому, по его словам, обложка Harper's Bazaar с Ким — это своего рода дань уважения другой армянке, Шер, чей стиль 40 лет назад вызывал столько же ажиотажа, сколько провокационные наряды Кардашьян сегодня.