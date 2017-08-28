Известная своими откровенными нарядами Ким Кардашьян произвела настоящий фурор, появившись на обложке и страницах сентябрьского номера журнала Interview в образе экс-первой леди США Жаклин Кеннеди.

Компанию Ким составила ее четырехлетняя дочь Норт Уэст, вместе с которой звезда позировала перед объективом модного фотографа Стивена Клейна, показавшего женственную красоту как символ власти и самоуважения.

Публикация от Interview Magazine (@interviewmag) Авг 28 2017 в 7:59 PDT

Помимо необычной фотосессии Ким дала откровенное интервью писательнице Джанет Мокк, в котором рассказала о семье, съемках и не только. Так, по словам Кардашьян, она старается сделать все, чтобы защитить дочь от постоянных съемок и пристального внимания общественности.

Публикация от Interview Magazine (@interviewmag) Авг 28 2017 в 9:04 PDT

«У нас на шоу заведены строгие правила в отношении детей. В некоторых сезонах детей в кадре вообще не было. Потом они появились на съемочной площадке, но для них не была придумана отдельная сюжетная линия. В соцсетях я более открыта. Поверьте, дома Норт живет обычной, нормальной жизнью», — поделилась она.

Публикация от Interview Magazine (@interviewmag) Авг 28 2017 в 8:51 PDT

Несмотря на то, что жизнь Ким — это практически одно сплошное реалити-шоу, время для жизни вне камер у нее все же есть. В среднем перерыв между сезонами составляет около трех месяцев, однако в этом году звезде приходится довольствоваться лишь двумя неделями.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Авг 28 2017 в 9:44 PDT

«В обычный день, когда нет камер, я просыпаюсь рано, где-то в шесть утра. Завтракаю с детьми и мужем, а потом приступаю к работе. Моя комната — это мой офис. У меня есть доски с множеством разных вещей, например, с 15 образцами духов или 200 образцами тканей для купальных костюмов, которые мне нужно выбрать. У меня может быть 300 косметических продуктов для будущего проекта, которые я должна проверить. В промежутке между делами отвожу сына на занятия музыкой, а дочь — на занятия верховой ездой», — поделилась Ким.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Авг 28 2017 в 10:03 PDT