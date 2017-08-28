В стиле первой леди: Ким Кардашьян примерила строгий и элегантный образ Жаклин Кеннеди для новой съемки
Компанию Ким составила ее четырехлетняя дочь Норт Уэст, вместе с которой звезда позировала перед объективом модного фотографа Стивена Клейна, показавшего женственную красоту как символ власти и самоуважения.
Помимо необычной фотосессии Ким дала откровенное интервью писательнице Джанет Мокк, в котором рассказала о семье, съемках и не только. Так, по словам Кардашьян, она старается сделать все, чтобы защитить дочь от постоянных съемок и пристального внимания общественности.
«У нас на шоу заведены строгие правила в отношении детей. В некоторых сезонах детей в кадре вообще не было. Потом они появились на съемочной площадке, но для них не была придумана отдельная сюжетная линия. В соцсетях я более открыта. Поверьте, дома Норт живет обычной, нормальной жизнью», — поделилась она.
Несмотря на то, что жизнь Ким — это практически одно сплошное реалити-шоу, время для жизни вне камер у нее все же есть. В среднем перерыв между сезонами составляет около трех месяцев, однако в этом году звезде приходится довольствоваться лишь двумя неделями.
«В обычный день, когда нет камер, я просыпаюсь рано, где-то в шесть утра. Завтракаю с детьми и мужем, а потом приступаю к работе. Моя комната — это мой офис. У меня есть доски с множеством разных вещей, например, с 15 образцами духов или 200 образцами тканей для купальных костюмов, которые мне нужно выбрать. У меня может быть 300 косметических продуктов для будущего проекта, которые я должна проверить. В промежутке между делами отвожу сына на занятия музыкой, а дочь — на занятия верховой ездой», — поделилась Ким.
Как призналась Кардашьян, раньше ей нравилось быть недооцененной, это придавало ей стимул двигаться вперед: «Например, когда моя фотография появилась на обложке Forbes, я опубликовала тег #NotBadForAGirlWithNoTalent (#НеплохоДляДевушкиБезТаланта). Я не против быть недооцененной, потому что это подстегивает меня… Вы не можете сказать, что я не работаю. Я не пою, не танцую, но и не ленюсь», — заключила она.
Фото: instagram