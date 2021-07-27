DJ Groove рассказал о детях и отношении к браку: «Семья для меня святое»

«Я всегда даю супруге послушать свои треки и беру какую-то ее оценку. Иногда она со стороны видит то, что не замечаю я, но чаще делаю так, как сам считаю правильным. Дети слышат уже готовый продукт, в день релиза. Недавно я выступал на одной из площадок, и на сцену поднялся Марк. Он уже узнает мои треки и с удовольствием под них танцует», – рассказал он.

Музыкант поведал необычную историю знакомства с женой:

«Мы знакомы уже 17 лет. Тогда у нас тоже были отношения, но в силу амбиций каждого из нас мы разошлись. Я уехал в Лондон, она осталась здесь. А когда мы встретились, то поняли, что потеряли очень много времени, и на следующий день уже уехали вместе в Питер, а за год наверстали все, что упустили».

Он добавил, что для него непонятно стремление искать мимолетные связи – он не видит в них смысла.

«Я не ищу новые эмоции таким образом. Может, это не скромно, но я как старое хорошее вино, которому достаточно своего статуса. Профессионалу не нужно мучительно искать вдохновение. Я просто сажусь в студии и работаю. В очередной раз могу влюбиться только в свою жену или в музыку», – признался он.

Он характеризует себя, как хорошего отца, который заботится о своей семье, и не исключает, что в будущем они заведут еще детей, хотя в планах их пока нет – «мы предполагаем, а жизнь располагает. Будет так, как будет».