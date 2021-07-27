DJ Groove рассказал о детях и отношении к браку: «Семья для меня святое»
Евгений Рудин, известный как DJ Groove, в интервью Passion.ru рассказал о семейной жизни, отношениях с женой и своих личных приоритетах.
Несмотря на успехи в карьере – недавно он выпустил новый трек «Мало звука», в котором прозвучал голос популярного актера Сергея Бурунова – он отмечает, что главным его приоритетом является семья.
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Фото: djgrooverussia
Вместе со своей супругой он воспитывает двоих детей – сына Марка, который родился в браке с женой Денизой, и дочь от первого брака жены.
По его словам, дети и жена главные в его жизни, и даже помогают ему в работе.
«Я всегда даю супруге послушать свои треки и беру какую-то ее оценку. Иногда она со стороны видит то, что не замечаю я, но чаще делаю так, как сам считаю правильным. Дети слышат уже готовый продукт, в день релиза. Недавно я выступал на одной из площадок, и на сцену поднялся Марк. Он уже узнает мои треки и с удовольствием под них танцует», – рассказал он.
Музыкант поведал необычную историю знакомства с женой:
«Мы знакомы уже 17 лет. Тогда у нас тоже были отношения, но в силу амбиций каждого из нас мы разошлись. Я уехал в Лондон, она осталась здесь. А когда мы встретились, то поняли, что потеряли очень много времени, и на следующий день уже уехали вместе в Питер, а за год наверстали все, что упустили».
Он добавил, что для него непонятно стремление искать мимолетные связи – он не видит в них смысла.
«Я не ищу новые эмоции таким образом. Может, это не скромно, но я как старое хорошее вино, которому достаточно своего статуса. Профессионалу не нужно мучительно искать вдохновение. Я просто сажусь в студии и работаю. В очередной раз могу влюбиться только в свою жену или в музыку», – признался он.
Он характеризует себя, как хорошего отца, который заботится о своей семье, и не исключает, что в будущем они заведут еще детей, хотя в планах их пока нет – «мы предполагаем, а жизнь располагает. Будет так, как будет».
Фото: Instagram DJ Groove
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