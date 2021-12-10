Барановская появилась на премии «Золотой граммофон» в прозрачном платье и с красавцем сыном

Старшему сыну Юлии Барановской Артему Аршавину на днях исполнилось 16 лет. Молодой человек, который уже выше матери, часто сопровождает ее на светских мероприятиях. На красной дорожке «Золотого граммофона» телеведущая и многодетная мать позировала в обнимку с красавцем сыном.

Для вечера в Кремле Юлия выбрала оригинальное платье канареечного цвета — с прозрачным подолом. А Артем появился на публике в строгом костюме серо-синего цвета.