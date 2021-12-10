Барановская появилась на премии «Золотой граммофон» в прозрачном платье и с красавцем сыном
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/baranovskaya_tv
Старшему сыну Юлии Барановской Артему Аршавину на днях исполнилось 16 лет. Молодой человек, который уже выше матери, часто сопровождает ее на светских мероприятиях. На красной дорожке «Золотого граммофона» телеведущая и многодетная мать позировала в обнимку с красавцем сыном.
Для вечера в Кремле Юлия выбрала оригинальное платье канареечного цвета — с прозрачным подолом. А Артем появился на публике в строгом костюме серо-синего цвета.
Артем старший из трех детей Юлии Барановской и Андрея Аршавина. У телеведущей есть еще дочь Яна и сын Арсений.
Юлия и Андрей расстались после 10 лет совместной жизни еще до появления Арсения на свет. Юлия тяжело переживала расставание. Но потом взяла себя в руки — и построила блестящую карьеру на ТВ.
Артем Аршавин уже активно участвует в публичных мероприятиях, снимается в рекламе. Например. на днях он провел с матерью благотворительный аукцион.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram