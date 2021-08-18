На фоне конфликта с Йоханссон Disney выплатит Эмме Стоун восьмизначную сумму

Как сообщает Giant Freakin Robot, студия заморозила производство ранее анонсированной картины «Башня ужаса». В планах корпорации было также желание развить линию Наташи Романофф, которую мастерски исполнила Скарлетт в кинофраншизе Marvel, запустив ряд проектов. Но на данный момент и они приостановлены.

Что касается судебного иска, представители Disney сделали официальное заявление, что у претензий Скарлетт Йоханссон «нет никаких оснований», поскольку студия «следовала всем условиям контракта». А благодаря релизу «Черной вдовы» на Disney+ актриса может получить «значительно большую компенсацию помимо уже доставшихся ей $20 миллионов».