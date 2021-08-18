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На фоне конфликта с Йоханссон Disney выплатит Эмме Стоун восьмизначную сумму

Сразу две ярких голливудских звезды попали в эпицентр скандала. В конце июля стало известно, что Йоханссон, сыгравшая главную роль в фильме «Черная вдова», подала в суд на киностудию Disney за нарушение договоренностей проката картины — она одновременно вышла и в кинотеатрах, и на стриминговых площадках, что в разы сократило доход актрисы, которая получает процент от продажи билетов в кино.
На фоне конфликта с Йоханссон Disney выплатит Эмме Стоун восьмизначную сумму

Звезда фильма «Круэлла» Эмма Стоун воспользовалась судебным конфликтом коллеги и получила бонусы: договорилась о съемках продолжения ленты и обязательного участия исполнительницы главной роли в нем. А также заставила Disney признать, что компании нужно было заранее обсудить с актерами условия возмещения бонусов от кассовых сборов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмма Стоун в фильме «Круэлла»

Фото: Walt Disney Pictures/Global Look Press

Переговоры прошли успешно и Стоун пообещали выплатить восьмизначную сумму за прокат первой части. Такую же сумму она получит и за вторую часть картины, когда та выйдет на экраны, сообщает Just Jared. Скарлетт Йоханссон повезло меньше: мало того, что из-за нарушения соглашения она потеряла $50 миллионов, так теперь корпорация Уолта Диснея и вовсе не хочет с ней сотрудничать.

Как сообщает Giant Freakin Robot, студия заморозила производство ранее анонсированной картины «Башня ужаса». В планах корпорации было также желание развить линию Наташи Романофф, которую мастерски исполнила Скарлетт в кинофраншизе Marvel, запустив ряд проектов. Но на данный момент и они приостановлены.

Что касается судебного иска, представители Disney сделали официальное заявление, что у претензий Скарлетт Йоханссон «нет никаких оснований», поскольку студия «следовала всем условиям контракта». А благодаря релизу «Черной вдовы» на Disney+ актриса может получить «значительно большую компенсацию помимо уже доставшихся ей $20 миллионов».

Фото и видео: Rambler, Global Look Press

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