На фоне конфликта с Йоханссон Disney выплатит Эмме Стоун восьмизначную сумму
Звезда фильма «Круэлла» Эмма Стоун воспользовалась судебным конфликтом коллеги и получила бонусы: договорилась о съемках продолжения ленты и обязательного участия исполнительницы главной роли в нем. А также заставила Disney признать, что компании нужно было заранее обсудить с актерами условия возмещения бонусов от кассовых сборов.
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Фото: Walt Disney Pictures/Global Look Press
Переговоры прошли успешно и Стоун пообещали выплатить восьмизначную сумму за прокат первой части. Такую же сумму она получит и за вторую часть картины, когда та выйдет на экраны, сообщает Just Jared. Скарлетт Йоханссон повезло меньше: мало того, что из-за нарушения соглашения она потеряла $50 миллионов, так теперь корпорация Уолта Диснея и вовсе не хочет с ней сотрудничать.
Как сообщает Giant Freakin Robot, студия заморозила производство ранее анонсированной картины «Башня ужаса». В планах корпорации было также желание развить линию Наташи Романофф, которую мастерски исполнила Скарлетт в кинофраншизе Marvel, запустив ряд проектов. Но на данный момент и они приостановлены.
Что касается судебного иска, представители Disney сделали официальное заявление, что у претензий Скарлетт Йоханссон «нет никаких оснований», поскольку студия «следовала всем условиям контракта». А благодаря релизу «Черной вдовы» на Disney+ актриса может получить «значительно большую компенсацию помимо уже доставшихся ей $20 миллионов».
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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