Директором парижского Лувра впервые стала женщина
По предложению президента страны Эммануэля Макрона на должность была назначена Лоранс де Кар, которая ранее занимала пост президента Музея Орсе и Оранжери. Новый руководитель музея начнет работу с 1 сентября. Она станет первой женщиной, которая займет пост директора Лувра.
До этого один из самых крупных и известных музеев мира возглавлял Жан-Люк Мартинес. Он руководил Лувром на протяжении восьми лет. Мартинеса повысили и назначили послом, отвечающим за международное сотрудничество в области культурного достояния. Его последним днем работы в Лувре будет 31 августа.
Ранее стало известно, что актриса Юлия Пересильд станет первой артисткой, которая примет участие в съемках фильма в космосе. Юлия Пересильд и Клим Шипенко отобраны для полета на МКС.
Государственная комиссия завершила медицинский и творческий отбор кандидатов на участие в съемках художественного фильма «Вызов». В дублирующий экипаж включили Алену Мордовину и Алексея Дудина. Съемки должны пройти на Международной космической станции. Актеры полетят в космос 5 октября 2021 года, старт «Союза МС-19» намечен с космодрома Байконур.
Фото: picture-alliance.com
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