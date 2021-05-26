Директором парижского Лувра впервые стала женщина

По предложению президента страны Эммануэля Макрона на должность была назначена Лоранс де Кар, которая ранее занимала пост президента Музея Орсе и Оранжери. Новый руководитель музея начнет работу с 1 сентября. Она станет первой женщиной, которая займет пост директора Лувра.

До этого один из самых крупных и известных музеев мира возглавлял Жан-Люк Мартинес. Он руководил Лувром на протяжении восьми лет. Мартинеса повысили и назначили послом, отвечающим за международное сотрудничество в области культурного достояния. Его последним днем работы в Лувре будет 31 августа.