Дима Билан стал вторым в списке самых ротируемых исполнителей, проиграв Zivert

Среди самых прослушиваемых композиций песня «Она моя» заняла 8 позицию в чарте, «Это была любовь», которую певец, кстати, исполнил в дуэте с Zivert на 63 месте, «Dreams» и «Про белые розы»— 74 и 76 местах соответственно.

За Zivert и Биланом в рейтинге расположились Artik&Asti, Макс Барских и Светлана Лобода.

Ранее мы писали, что Дима Билан в интервью Ксении Собчак признался в алкогольной зависимости. Также в интервью Дима отметил, что помогает своей младшей сестре пробиться в российский шоу-бизнес и рассказал о сорвавшемся контракте со студией рэпера Timbaland, который мог бы подписать сразу после победы в Евровидении. Тогда Дима выбрал покупку дома в России и в итоге остался на родине.