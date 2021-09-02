Дима Билан начал серьезно беспокоиться об экологии планеты
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @bilanofficial
Не так давно Виктория Дайнеко присоединилась к «Зеленой партии» и зарегистрировалась на выборы в Госдуму. И вот — новый доброволец. Дмитрий готовится принять участие в публичном обсуждении в рамках Восточного экономического форума—2021, который пройдет с 2 по 4 сентября во Владивостоке.
Артист отметил в своем Instagram-обращении: «Проблема экологии — это не абстракция, она касается каждого. Земля — наш общий дом и от нашего поведения зависит качество жизни нашей и нашего будущего поколения», — поделился мыслями певец и признался, что он невероятно рад приложить свою руку к решению этой проблемы. Кроме участия в паблик-ток, вечером Билан даст сольный концерт.
В мире активное участие в защите окружающей среды — норма для зарубежных звезд. Например, у Леонардо Ди Каприо или Жизель Бюндхен есть свои проекты, а кто-то просто поддерживает инициативы международных организаций. Среди российских артистов появляется все больше небезразличных и инициативных людей, которые могут стать большим примером.
Фото и видео: Rambler, Instagram
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