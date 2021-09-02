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Дима Билан начал серьезно беспокоиться об экологии планеты

Популярный артист решил продолжить активную борьбу за защиту окружающей среды. Сначала он обратился к своим подписчикам в Instagram и напомнил, что качество нашей жизни и экологии вокруг — это наша прямая ответственность и задача. А теперь — планирует принять участие в обсуждении острых проблем в рамках публичной дискуссии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Билан неравнодушен к проблеме экологии

Фото: Личный Instagram @bilanofficial

Не так давно Виктория Дайнеко присоединилась к «Зеленой партии» и зарегистрировалась на выборы в Госдуму. И вот — новый доброволец. Дмитрий готовится принять участие в публичном обсуждении в рамках Восточного экономического форума—2021, который пройдет с 2 по 4 сентября во Владивостоке.

Артист отметил в своем Instagram-обращении: «Проблема экологии — это не абстракция, она касается каждого. Земля — наш общий дом и от нашего поведения зависит качество жизни нашей и нашего будущего поколения», — поделился мыслями певец и признался, что он невероятно рад приложить свою руку к решению этой проблемы. Кроме участия в паблик-ток, вечером Билан даст сольный концерт.

В мире активное участие в защите окружающей среды — норма для зарубежных звезд. Например, у Леонардо Ди Каприо или Жизель Бюндхен есть свои проекты, а кто-то просто поддерживает инициативы международных организаций. Среди российских артистов появляется все больше небезразличных и инициативных людей, которые могут стать большим примером.

Фото и видео: Rambler, Instagram

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