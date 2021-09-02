Дима Билан начал серьезно беспокоиться об экологии планеты

Артист отметил в своем Instagram-обращении: «Проблема экологии — это не абстракция, она касается каждого. Земля — наш общий дом и от нашего поведения зависит качество жизни нашей и нашего будущего поколения», — поделился мыслями певец и признался, что он невероятно рад приложить свою руку к решению этой проблемы. Кроме участия в паблик-ток, вечером Билан даст сольный концерт.

В мире активное участие в защите окружающей среды — норма для зарубежных звезд. Например, у Леонардо Ди Каприо или Жизель Бюндхен есть свои проекты, а кто-то просто поддерживает инициативы международных организаций. Среди российских артистов появляется все больше небезразличных и инициативных людей, которые могут стать большим примером.