48-летняя Светлана Бондарчук удивила фанатов откровенным снимком

Часто бывшие жены могуть дать фору молодым любовницам. И Светлана Бондарчук, которую режиссер Федор Бондарчук оставил ради Паулины Андреевой — тому подтверждение. Женщина не только доказала, что жизнь после развода существует, но и показала, какой веселой она может быть.

Сегодня Светлана опубликовала фото, которое вызвало бурную реакцию у поклонников. «И этот город останется Также загадочно любим. В нем пропадают Такие девчонки. И нам оставаться Ночевать в нем одним», — процитировала она слова песни группы «Мумий Тролль».