Дикая и сексуальная Светлана Бондарчук вызвала фурор новой фотографией
Часто бывшие жены могуть дать фору молодым любовницам. И Светлана Бондарчук, которую режиссер Федор Бондарчук оставил ради Паулины Андреевой — тому подтверждение. Женщина не только доказала, что жизнь после развода существует, но и показала, какой веселой она может быть.
Сегодня Светлана опубликовала фото, которое вызвало бурную реакцию у поклонников. «И этот город останется Также загадочно любим. В нем пропадают Такие девчонки. И нам оставаться Ночевать в нем одним», — процитировала она слова песни группы «Мумий Тролль».
«Мощно», «Во дает!», «Класс! Вот это ножки)))», «У Вас же взрослые дети и даже внуки! Это уже не комильфо, баба Света», — удивляются и критикуют одни подписчики. «Супер! Смело! Необычно! Толстые тетеньки пусть зажмурятся,чтоб не захлебнуться от зависти», «Долой предрассудки, стандарты и границы общества — проблемы самого общества. И пусть весь мир подождет», «Шикарная и не верьте если напишут обратное», — поддерживают другие.
Фото: instagram.com