Дикая и опасная! Анна Седокова демонстрирует новую фигуру и шикарную грудь на «огненном» фото
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Анна Седокова показала фото в стиле «50 оттенков серого»!
Ставшая трижды мамой 34-летняя Анна Седокова ничуть не стесняется своего нового тела. На днях она призналась, что поправилась на десять килограммов и вовсе не планирует худеть. В новой весовой категории певица с удовольствием участвует в откровенных съемках и демонстрирует фанатам результаты.
«А фото огненно любимое мною... Прям как говорят мужчины уффффффф!», — написала она под снимком, на котором запечатлена в образе женщины-кошки.
Мнения фанатов разделились. «Огонь! Я даже глаз один прикрыла», «Отлично выглядишь,молодец!», «Смотрится очень дешево, для мамы троих детей и вообще для женщины в 35, без глубины, просто и вульгарно», — пишут они.
«Ладно, скоро вам еще Тааааааккккоееееее покажу !!!!!!!!!! Вы себе не представляете», — пообещала звезда.
Фото: instagram