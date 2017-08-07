Анна Седокова показала фото в стиле «50 оттенков серого»!

Ставшая трижды мамой 34-летняя Анна Седокова ничуть не стесняется своего нового тела. На днях она призналась, что поправилась на десять килограммов и вовсе не планирует худеть. В новой весовой категории певица с удовольствием участвует в откровенных съемках и демонстрирует фанатам результаты.

«А фото огненно любимое мною... Прям как говорят мужчины уффффффф!», — написала она под снимком, на котором запечатлена в образе женщины-кошки.