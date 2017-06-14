После рождения сына прошло около трех месяцев, однако певица уже вовсю носит облегающие полупрозрачные платья, мини-юбки и купальники, не забывая опубликовывать фото в откровенных нарядах в своем блоге. Недавно в Instagram многодетной мамы появились новые, будоражащие поклонников, видео, где Анна похвасталась пышной грудью.
Этими роликами Седокова напомнила подписчикам, что скоро состоится премьера ее нового трека «Увлечение». В комментариях под публикацией, помимо множества комплиментов декольте певицы, появилась и негативная критика.
Однако связана она была не столько с откровенным нарядом Анны, сколько с текстом песни. Пользователи Сети заподозрили артистку в плагиате, отметив, что слова «Между нами лед» ее трека практически повторяют название хита группы «Грибы» - «Между нами тает лед».
«Плагиат на плагиате(», «А сейчас все песни будут со словами: между нами...)))?», «Где-то я уже слышала эту фразу…», «Между нами тает лед...», - написали подписчики.
Фото: instagram.com