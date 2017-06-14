Анне Седоковой после третьих родов удалось прийти в форму в очень короткие сроки.

После рождения сына прошло около трех месяцев, однако певица уже вовсю носит облегающие полупрозрачные платья, мини-юбки и купальники, не забывая опубликовывать фото в откровенных нарядах в своем блоге. Недавно в Instagram многодетной мамы появились новые, будоражащие поклонников, видео, где Анна похвасталась пышной грудью.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июн 14 2017 в 11:53 PDT

Этими роликами Седокова напомнила подписчикам, что скоро состоится премьера ее нового трека «Увлечение». В комментариях под публикацией, помимо множества комплиментов декольте певицы, появилась и негативная критика.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Июн 15 2017 в 12:00 PDT

Однако связана она была не столько с откровенным нарядом Анны, сколько с текстом песни. Пользователи Сети заподозрили артистку в плагиате, отметив, что слова «Между нами лед» ее трека практически повторяют название хита группы «Грибы» - «Между нами тает лед».

«Плагиат на плагиате(», «А сейчас все песни будут со словами: между нами...)))?», «Где-то я уже слышала эту фразу…», «Между нами тает лед...», - написали подписчики.

Фото: instagram.com