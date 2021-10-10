«Девушка с грустными глазами»: Верник поделился редким фото с Земфирой

«Девушка с грустными глазами», «Красивая пара», «Крутой крутяк!», «Прекрасный дуэт», «А глаза полны грусти у Земфиры, прям боль читается», «Милое фото, Земфира на нем мягкая и нежная, а не как обычно угрюмая и злая», — прокомментировали подписчики Игоря Верника.

Отметим, что в этом году Земфира выпустила сразу 2 пластинки после 8-летнего перерыва. Это альбом «Бордерлайн», состоящий из 12 композиций, и недавний релиз «Ах», куда вошли 4 трека. Также на счету артистки есть еще 6 альбомов, первый из которых вышел в 1999 году.