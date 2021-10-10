«Девушка с грустными глазами»: Верник поделился редким фото с Земфирой
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Фото: East News Russia
Актер Игорь Верник осчастливил фанатов Земфиры. Артист поделился ее редким фото, выложив после совместно проведенного концерта общий с певицей кадр в соцсети. При этом Верник показал 45-летнюю Земфиру без ретуши и фильтров, так что исполнительница хита «Ариведерчи» предстала на портрете несколько уставшей и с немного смазанным макияжем.
«Девушка с грустными глазами», «Красивая пара», «Крутой крутяк!», «Прекрасный дуэт», «А глаза полны грусти у Земфиры, прям боль читается», «Милое фото, Земфира на нем мягкая и нежная, а не как обычно угрюмая и злая», — прокомментировали подписчики Игоря Верника.
Отметим, что в этом году Земфира выпустила сразу 2 пластинки после 8-летнего перерыва. Это альбом «Бордерлайн», состоящий из 12 композиций, и недавний релиз «Ах», куда вошли 4 трека. Также на счету артистки есть еще 6 альбомов, первый из которых вышел в 1999 году.
Фото и видео: @ivernik/Instagram; East News