Виктор Дробыш заявил, что Моргенштерну нечего делать на «Евровидении»

Виктор Дробыш критически высказался о желании Моргенштерна отправиться на «Евровидение».

В беседе с «Телепрограммой» он заявил, что таким артистам на песенных конкурсах делать нечего, поскольку под фонограмму там петь нельзя, а по-другому он не умеет. По словам артиста, говорить о вероятности того, что на конкурс отправится Моргенштерн, — значит тратить время на ерунду.

«Я, правда, не хочу о ерунде говорить. На "Евровидение" в этом году едет Little Big. Это, во-первых. А во-вторых, там под фонограмму не разрешают петь. Там он наткнется на самое главное препятствие», — заявил он.

Ранее сам Моргенштерн в своем Instagram заявил, что готов поехать на конкурс и полностью уверен в своей победе. Некоторые из звезд, среди которых Тимати, его поддержали.

Напомним, песенный конкурс состоится в этом году в Роттердаме. От России туда отправятся прошлогодние лауреаты, группа Little Big.