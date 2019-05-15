Анастасия Ивлеева, Анни Лорак, Елена Летучая и другие звезды на премии Glamour Influencers Awards-2019

На церемонии были названы имена победителей среди лучших современных блогеров и лидеров мнений в 14 номинациях. Целый год команда Glamour следила за лидерами мнений, обладателями самых интересных и ярких постов, за теми, за кем следят почти 76 миллионов подписчиков. Однако в своем выборе номинантов Glamour ориентировался исключительно на качество контента, а не на количество фолловеров, оценивалась вовлеченность, любовь аудитории Glamour и отслеживались самые яркие проекты этого года. Победителей определяло совместно голосование редакции и читателей, было отдано 546 тысяч голосов, а количество просмотров Glamour Influencers Awards на сайте превысило 3,5 миллиона.

Темой премии стали 90-е годы, что дало возможность гостям проявить фантазию в выборе нарядов, а оформление перенесло гостей в солнечный Майями. Телеведущий Артем Королев дал старт вечеринке и вручил призы победителям в первой части церемонии. Выступление победителя в номинации #glam_promusic Zivert обозначило вторую часть вечера, в которой Артем продолжил вручать призы тем, кто стал лучшим, по мнению читателей Glamour.