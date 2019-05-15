Анастасия Ивлеева, Анни Лорак, Елена Летучая и другие звезды на премии Glamour Influencers Awards-2019

На церемонии были названы имена победителей среди лучших современных блогеров и лидеров мнений в 14 номинациях. Целый год команда Glamour следила за лидерами мнений, обладателями самых интересных и ярких постов, за теми, за кем следят почти 76 миллионов подписчиков. Однако в своем выборе номинантов Glamour ориентировался исключительно на качество контента, а не на количество фолловеров, оценивалась вовлеченность, любовь аудитории Glamour и отслеживались самые яркие проекты этого года. Победителей определяло совместно голосование редакции и читателей, было отдано 546 тысяч голосов, а количество просмотров Glamour Influencers Awards на сайте превысило 3,5 миллиона.
Темой премии стали 90-е годы, что дало возможность гостям проявить фантазию в выборе нарядов, а оформление перенесло гостей в солнечный Майями. Телеведущий Артем Королев дал старт вечеринке и вручил призы победителям в первой части церемонии. Выступление победителя в номинации #glam_promusic Zivert обозначило вторую часть вечера, в которой Артем продолжил вручать призы тем, кто стал лучшим, по мнению читателей Glamour.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Модный партнер премии, ведущий итальянский бренд нижнего белья Intimissimi выступил со специальной номинацией #glamproвдохновение, которым бренд отмечает успешных, сильных девушек, которые обладают внешней и внутренней красотой, вдохновляя своим примером окружающих. Победителем стала певица Ани Лорак. Номинация #glamпрогресс от компании Viber включила в себя всех инфлюенсеров, за которых голосовала миллионная аудитория Glamour в сообществе Viber. И ее лидером стала певица Елена Темникова. Героями еще одной специальной номинации #glam_прорыв стали реальные люди, - представители компании Avon, которые прошли специальный курс Школы блогеров Avon и Glamour. Победителем стала Анна Атаманюк.
Закончилась официальная часть мероприятия объявлением главного инфлюенсера года. Заветную статуэтку из рук главного редактора журнала Glamour Иляны Эрднеевой получила Настя Ивлеева. Завершилась вторая церемония вручения премии Glamour Influencers Awards выступлением настоящего инфлюенсера 90-х Лады Дэнс.
Мероприятие посетили Елена Летучая, Мария Мельникова, Polina, Марика Кравец, Полина Киценко, Маша Федорова, Юлия Паршута, Наталья Бардо, Ян Гэ, Екатерина Одинцова, Таша Алакоз, Анита Гиговская, Яна Расковалова, Анфиса Черных, Екатерина Вуличенко, Инна Маликова, Анфиса Черных и другие.
Победители премии Glamour Influencers Awards 2019:
#GLAM_PROЮМОР Александр Гудков
#GLAM_ИНТЕРВЬЮ Татьяна Мингалимова
#GLAM_PROЖЕНЩИН Манижа
#GLAM_ЗВЕЗДАONLINE Елена Темникова
#GLAM_ПРОГРЕСС Елена Темникова
#GLAM_PROFASHION Алла Вербер
#GLAM_МАМА Галина Боб
#GLAM_БЕЗГРАНИЦ Дима Масленников
#GLAM_PROBEAUTY Геворг
#GLAM_PROВДОХНОВЕНИЕ Ани Лорак
#GLAM_PROMUSIC Zivert
#GLAM_ЛИКБЕЗ Елена Блиновская
#GLAM_ПРОРЫВ Анна Атаманюк
#GLAM_TIKTOK Булат Браво
#GLAM_FOOD Наталья Давыдова
Текст: пресс-служба
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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