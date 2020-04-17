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Дэвид Бекхэм нежно поздравил жену с днем рождения и показал ее фото времен Spice Girls

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Дэвид и Виктория Бекхэм

Фото: Instagram

Виктории Бекхэм исполнилось 46 лет. Дни рождения она предпочитает встречать в кругу близких.

Виктория Бекхэм в свой день рождения поделилась с подписчиками своими детскими фотографиями.

«Сегодня мой день рождения. Возможно, самый необычный. Но я благодарна, что чувствую себя в безопасности с Дэвидом, Крузом, Ромео и Харпер Севен. И скучаю по Бруклину. Сегодня мы станцуем под мой трек-лист», — написала именинница в Instagram.

Дэвид Бекхэм нежно поздравил супругу с днем рождения и опубликовал в социальной сети ее красивое фото времен Spice Girls.

«С днем рождения, мама. Мы очень любим тебя. И желаем тебе невероятного дня», — написал он.

Присоединились к поздравлениям и двое сыновей Виктории и Дэвида.

«С днем рождения мама, люблю тебя очень», — поздравил Ромео.

Круз Бекхэм также признался матери в любви и показал трогательное фото, на котором солистки Spice girls позируют с детьми.

В июле 2019 года Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-летнюю годовщину свадьбы.

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Фото и видео: Instagram

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