Дэвид Бекхэм нежно поздравил жену с днем рождения и показал ее фото времен Spice Girls
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Фото: Instagram
Виктория Бекхэм в свой день рождения поделилась с подписчиками своими детскими фотографиями.
«Сегодня мой день рождения. Возможно, самый необычный. Но я благодарна, что чувствую себя в безопасности с Дэвидом, Крузом, Ромео и Харпер Севен. И скучаю по Бруклину. Сегодня мы станцуем под мой трек-лист», — написала именинница в Instagram.
Дэвид Бекхэм нежно поздравил супругу с днем рождения и опубликовал в социальной сети ее красивое фото времен Spice Girls.
«С днем рождения, мама. Мы очень любим тебя. И желаем тебе невероятного дня», — написал он.
Присоединились к поздравлениям и двое сыновей Виктории и Дэвида.
«С днем рождения мама, люблю тебя очень», — поздравил Ромео.
Круз Бекхэм также признался матери в любви и показал трогательное фото, на котором солистки Spice girls позируют с детьми.
В июле 2019 года Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-летнюю годовщину свадьбы.
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Фото и видео: Instagram
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