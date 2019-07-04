«Я так люблю тебя»: Дэвид и Виктория Бэкхем признались в чувствах друг к другу в день 20-летия свадьбы

Футболист Дэвид Бекхэм женился на солистке группы Spice Girls Виктории Адамс в 1999 году. За четыре месяца до свадьбы родился их первенец. Свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун.
4 июля супруги обменялись нежными посланиями в Instagram в честь 20-летия со дня бракосочетания.
«Ух ты, 20 лет, посмотрите, что мы натворили. Люблю тебя очень сильно», - написал Дэвид под романтическими фотографиями с супругой.
Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками трогательным видео, на котором показала самые яркие моменты семейной жизни.
«Сегодня 20 лет. Люблю тебя очень сильно. Целую», - написала Виктория.
17-летний сын пары Ромео в соцсети поздравил родителей со знаменательной датой. «С 20-й годовщиной, лучшие в мире родители. Очень люблю вас», - оставил сообщение Ромео.
У Дэвида и Виктории Бекхэмов четверо детей: трое сыновей – Бруклин, Ромео и Круз и дочь Харпер. С 2013 года семья живет в Лондоне.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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