«Я так люблю тебя»: Дэвид и Виктория Бэкхем признались в чувствах друг к другу в день 20-летия свадьбы

Футболист Дэвид Бекхэм женился на солистке группы Spice Girls Виктории Адамс в 1999 году. За четыре месяца до свадьбы родился их первенец. Свадебная церемония состоялась в ирландском замке Латтрелстоун.

4 июля супруги обменялись нежными посланиями в Instagram в честь 20-летия со дня бракосочетания.

«Ух ты, 20 лет, посмотрите, что мы натворили. Люблю тебя очень сильно», - написал Дэвид под романтическими фотографиями с супругой.