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Смех, игра в догонялки и частный музыкальный концерт: как Крутой проводит время с внучками

Композитор Игорь Крутой поделился трогательным видео с внучками Кристиной и Маргаритой, дочерями его старшего сына Николая.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Игорь Крутой

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Игорь Крутой показывает себя образцовым дедушкой. В этот раз к нему приехали его внучки от старшего сына. Музыкант собрал целое видео, в котором показал, как проходит их день вместе.

Малышки устроили балаган в доме композитора, играли в догонялки, скакали на диванах, но добрый дедушка Игорь все позволяет любимицам. Он исполнил для них новогоднюю композицию на фортепиано. А затем счастливая семья поехала отмечать наступающий Новый год.

Игорь привез внучек в шикарный ресторан. «Маргарита уплетает пиццу "Маргариту"», — подтрунивает Игорь Яковлевич над младшей внучкой. В подарок от звездного дедушки девочки получили новенькие дорогие телефоны последнего поколения.

«Как приятно в преддверии Нового года целое воскресенье провести в компании старшего сына Коли и двух внучек Кристинки и Маргаритки», — поделился счастливыми эмоциями Игорь Крутой.

Ранее мы писали, что Игорь Крутой принял внебрачного сына и также водится с внуком от него. Малыша, кстати, назвали полностью в честь знаменитого деда, несмотря на то что Крутой отговаривал сына Якова и его жену от этого.

Фото: GlobalLookPress

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