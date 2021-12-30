Смех, игра в догонялки и частный музыкальный концерт: как Крутой проводит время с внучками

Игорь Крутой показывает себя образцовым дедушкой. В этот раз к нему приехали его внучки от старшего сына. Музыкант собрал целое видео, в котором показал, как проходит их день вместе.

Малышки устроили балаган в доме композитора, играли в догонялки, скакали на диванах, но добрый дедушка Игорь все позволяет любимицам. Он исполнил для них новогоднюю композицию на фортепиано. А затем счастливая семья поехала отмечать наступающий Новый год.