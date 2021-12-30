Смех, игра в догонялки и частный музыкальный концерт: как Крутой проводит время с внучками
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Игорь Крутой показывает себя образцовым дедушкой. В этот раз к нему приехали его внучки от старшего сына. Музыкант собрал целое видео, в котором показал, как проходит их день вместе.
Малышки устроили балаган в доме композитора, играли в догонялки, скакали на диванах, но добрый дедушка Игорь все позволяет любимицам. Он исполнил для них новогоднюю композицию на фортепиано. А затем счастливая семья поехала отмечать наступающий Новый год.
Игорь привез внучек в шикарный ресторан. «Маргарита уплетает пиццу "Маргариту"», — подтрунивает Игорь Яковлевич над младшей внучкой. В подарок от звездного дедушки девочки получили новенькие дорогие телефоны последнего поколения.
«Как приятно в преддверии Нового года целое воскресенье провести в компании старшего сына Коли и двух внучек Кристинки и Маргаритки», — поделился счастливыми эмоциями Игорь Крутой.
Ранее мы писали, что Игорь Крутой принял внебрачного сына и также водится с внуком от него. Малыша, кстати, назвали полностью в честь знаменитого деда, несмотря на то что Крутой отговаривал сына Якова и его жену от этого.
Фото: GlobalLookPress