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Внук Игоря Крутого от внебрачного сына стал его полным тезкой

Композитор Игорь Крутой стал дедом полтора месяца назад, но имя внуку родители дали только недавно. Теперь малыш стал полным тезкой Игоря Яковлевича.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Крутой

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

По словам музыканта, он отговаривал молодых родителей давать такое имя ребенку. «Отговаривал по причине того, что быть моим полным тёзкой ко многому обязывает, и в первую очередь - становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет… Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали Свидетельство о рождении моего внука», — рассказал Крутой.

Игорь Яковлевич отметил, что в новом году хотел бы чувствовать себя счастливым дедом и дарить малышу подарки, а также помечтал о том, что бы мог пожелать внуку, если бы тот уже был постарше и мог общаться. «Больше всего мне хотелось бы, чтобы мой младший внучок стал, прежде всего, хорошим парнем, уважающим людей старше себя, неравнодушным к чужой беде, прекрасным профессионалом в деле, которое будет приносить ему моральное и материальное удовлетворение. Я многое ещё пожелал бы Игорьку, но это уже при личном общении с ним…»

Малыш Игорь – внук от внебрачного сына маэстро, Якова. Мать Якова – продавец магазина, с которой у композитора случился мимолетный роман в 90-х. Крутой признал сына после целого ряда процедур, доказывающих отцовство. Дал ему свою фамилию, купил дом и подарил автомобиль. А теперь с удовольствием нянчится с внуком.

Фото: GlobalLookPress

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