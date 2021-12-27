Внук Игоря Крутого от внебрачного сына стал его полным тезкой

Игорь Яковлевич отметил, что в новом году хотел бы чувствовать себя счастливым дедом и дарить малышу подарки, а также помечтал о том, что бы мог пожелать внуку, если бы тот уже был постарше и мог общаться. «Больше всего мне хотелось бы, чтобы мой младший внучок стал, прежде всего, хорошим парнем, уважающим людей старше себя, неравнодушным к чужой беде, прекрасным профессионалом в деле, которое будет приносить ему моральное и материальное удовлетворение. Я многое ещё пожелал бы Игорьку, но это уже при личном общении с ним…»

Малыш Игорь – внук от внебрачного сына маэстро, Якова. Мать Якова – продавец магазина, с которой у композитора случился мимолетный роман в 90-х. Крутой признал сына после целого ряда процедур, доказывающих отцовство. Дал ему свою фамилию, купил дом и подарил автомобиль. А теперь с удовольствием нянчится с внуком.