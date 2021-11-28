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Дети Пугачевой и Орбакайте устроили в замке рок-вечеринку: «И папа зажигает!»

Лиза и Гарри Галкины вместе с дочерью Кристины Орбакайте Клавдией Земцовой повеселились в холле особняка под тяжелый рок. Забавными кадрами с наследниками, изображавшими рок-музыкантов на сцене, поделился в соцсетях Максим Галкин.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram

Шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами с подрастающими наследниками. Выходные 8-летние Гарри и Лиза Галкины провели в компании тети — 9-летней дочери Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой. Дети устроили зажигатльные танцы под композицию в стиле heavy metal, а под конец Лиза и Клавдия даже проехались на коленях по полу, изображая игру на гитаре.

Оказалось, что так звездные наследники коротали время в ожидании приезда Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. Пара живет в США, но сейчас находится в России. Когда автомобиль с родителями Клавдии подъехал ко вхорду в дом, дети бросились к окнам. А Гарри, обернувшийся на снимавшего его отца, заметил, что даже «папа зажигает».

Ранее Гарри Галкин рассказал, что звездные родители не разрешают ему есть хлеб, и объяснил, почему.

Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram; East News

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