Дети Пугачевой и Орбакайте устроили в замке рок-вечеринку: «И папа зажигает!»

Оказалось, что так звездные наследники коротали время в ожидании приезда Кристины Орбакайте и Михаила Земцова. Пара живет в США, но сейчас находится в России. Когда автомобиль с родителями Клавдии подъехал ко вхорду в дом, дети бросились к окнам. А Гарри, обернувшийся на снимавшего его отца, заметил, что даже «папа зажигает».

Ранее Гарри Галкин рассказал, что звездные родители не разрешают ему есть хлеб, и объяснил, почему.