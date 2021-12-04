passion.ru
1 мин.

Дети Пугачевой и Галкина устроили снежные бои в саду замка и атаковали отца

Шоумен Максим Галкин поделился забавным роликом, снятом в окрестностях замка после обильного выпадения снега. Артист вместе с детьми вышел расчищать дорожки, однако работа быстро переросла в веселье. 8-летние Гарри и Лиза объединились, чтобы закидать звездного отца снегом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Недавно близнецы Гарри и Лиза Галкины отметили 8-летие вечеринкой в стиле «Звездных войн»

Фото: Instagram

Первый по-настоящему зимний день этого сезона наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина начали с веселых игр в заснеженном саду семейного особняка. Забавным роликом в соцсетях поделился их отец. Внимание Лизы привлекла накрытая снегом модель корабля, украшающая сад, а Гарри, взявший лопату для расчистки дорожек, решил использовать ее не по назначению — понятый им снег неожиданно полетел в оператора.

Не успел Максим Галкин пожаловаться на то, что его атаковали, как к брату присоединилась и Лиза. Дети вместе бросились за убегающим отцом.

В последнее время юморист часто делится роликами с подрастабщими наследниками. Максим Галкин демонстрирует не только их достижения, но и моменты из повседневной жизни. Например, недавно он показал, что Лза и Гарри едят на завтрак, и пожаловался, что во времена его детства такого не было.

Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram

Новости партнеров
О чем говорят