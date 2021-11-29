Максим Галкин показал, что его 8-летние дети едят на завтрак: «У нас такого не было»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @maxgalkinru
Двойняшки Гарри и Лиза в социальных сетях своего звездного родителя появляются чаще, чем он сам. Ведущий телешоу «Лучше всех!» делится в своем Instagram не только важными достижениями своих 8-летних детей, но и публикует моменты их повседневного времяпрепровождения. Так, Максим Галкин застал детей во время завтрака и решил пообщаться с ними, засняв все это на видео.
Юморист пожелал своим детям приятного аппетита, на что получил шуточный ответ от своего сына. «Спасибо, папаша», — сказал ему Гарри. Максим показал содержимое его тарелки и прокомментировал, заявив, что во времена его детства подобной «вкусняшки» не было, а он сам питался совершенно по-иному. «Мы ели перловку с утра!», — воскликнул супруг Пугачевой.
Галкин решил уточнить у своих детей, знают ли они сами, что такое перловка. Ответы двойняшек сильно разнились между собой. «Откуда я знаю?», — задал ответный вопрос сын юмориста и Примадонны. А вот их дочка в своих познаниях оказалась сильнее. «Перловка — это каша. Очень вкусная каша», — сообщила Лиза.
Фото: Instagram