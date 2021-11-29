Максим Галкин показал, что его 8-летние дети едят на завтрак: «У нас такого не было»

Двойняшки Гарри и Лиза в социальных сетях своего звездного родителя появляются чаще, чем он сам. Ведущий телешоу «Лучше всех!» делится в своем Instagram не только важными достижениями своих 8-летних детей, но и публикует моменты их повседневного времяпрепровождения. Так, Максим Галкин застал детей во время завтрака и решил пообщаться с ними, засняв все это на видео.