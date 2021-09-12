Без музыки, но с танцами: дети Пугачевой и дочь Орбакайте устроили театральное представление

Забавный ролик собрал положительные комментарии от подписчиков Галкина, детей похвалили за артистизм. А многие отметили, что, похоже, всей компанией заправляет Лиза.

В этом году Лиза и Гарри отправились во второй класс Первой Московской гимназии. Помимо учителей о развитии детей заботятся их родители, что вызывает постоянное одобрение от поклонников пары Пугачевой и Галкина. Так, недавно Максим Галкин показал, как спортивно проводит свободное время с наследниками.