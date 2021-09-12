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Без музыки, но с танцами: дети Пугачевой и дочь Орбакайте устроили театральное представление

Супруг Примадонны Максим Галкин поделился кадрами сценических этюдов, выполненных Лизой и Гарри вместе с их тетей Клавдией. 7-летние близнецы и 9-летняя внучка певицы выступили дома у Аллы Пугачевой перед родителями. Правда, в этюд вмешались проблемы с музыкальным сопровождением.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Галкин и Алла Пугачева

Фото: Instagram

Шоумен Максим Галкин поделился забавным видео с участием детей от Аллы Пугачевой. 7-летние Гарри и Лиза в компании с дочерью Кристины Орбакайте Клавдией Земцовой разыграли небольшой этюд в домашнем кинотеатре звездной пары. Девочки продемонстрировали зарисовку на тему похода на пляж, а Гарри усадили за синтезатор, чтобы он обеспечил музыкальное сопровождение. Однако с ним возникли непредвиденные проблемы.

Забавный ролик собрал положительные комментарии от подписчиков Галкина, детей похвалили за артистизм. А многие отметили, что, похоже, всей компанией заправляет Лиза.

В этом году Лиза и Гарри отправились во второй класс Первой Московской гимназии. Помимо учителей о развитии детей заботятся их родители, что вызывает постоянное одобрение от поклонников пары Пугачевой и Галкина. Так, недавно Максим Галкин показал, как спортивно проводит свободное время с наследниками.

Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram