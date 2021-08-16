Спортивная Пугачева и подтянутый Галкин сыграли в футбол с детьми во дворе замка

«У нас с Гарри Максимовичем матч!» — заявил Галкин в своем сториз.

«3:0», — объявил Гарри.

«И так, хоба!»

А Алла Пугачева и Лиза выступили в качестве судей.

«Вот наши рефери!» — заявил Галкин и предупредил сына, что будет забивать.

Алла Пугачева снова удивила своим эффектным и стильным образом – для прогулки с детьми она выбрала белые короткие брюки, светлую куртку, а дополнила спортивный образ кедами.

В футбол они сыграли прямо во дворе своего замка.