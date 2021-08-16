Спортивная Пугачева и подтянутый Галкин сыграли в футбол с детьми во дворе замка
Максим Галкин в сториз по традиции опубликовал видео их с Пугачевой совместного времяпрепровождения с детьми. На этот раз семья затеяла футбольный матч прямо во дворе своего замка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkinru
«У нас с Гарри Максимовичем матч!» — заявил Галкин в своем сториз.
«3:0», — объявил Гарри.
«И так, хоба!»
А Алла Пугачева и Лиза выступили в качестве судей.
«Вот наши рефери!» — заявил Галкин и предупредил сына, что будет забивать.
Алла Пугачева снова удивила своим эффектным и стильным образом – для прогулки с детьми она выбрала белые короткие брюки, светлую куртку, а дополнила спортивный образ кедами.
В футбол они сыграли прямо во дворе своего замка.
Ранее Алла Пугачева порадовала своим поклонников не только свежим видом и чувством вкуса, но и прекрасным чувством юмора. Вместе с Максимом Галкиным они сняли забавное видео о том, как облюбовали себе новую машину – запорожец с клумбой вместо мотора. Подписчики актера отметили, что Пугачева выглядит хорошо и естественно, и оба они умеют над собой поиронизировать.
Фото: Instagram Максима Галкина
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