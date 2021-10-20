Дети Киркорова попробовали себя в качестве моделей на необычном мероприятии

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин приняли участие в необычном мероприятии — первом в мире показе мод на льду. Организовала его Яна Рудковская, а вместе с Аллой-Викторией и Мартином модные образы представил Саша Плющенко, а также другие воспитанники академии фигурного катания Плющенко.

О событии Киркоров рассказал в своем личном блоге, выразив гордость за своих наследников и благодарность Яне Рудковской, с которой его связывает старая дружба.