Дети Киркорова попробовали себя в качестве моделей на необычном мероприятии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин приняли участие в необычном мероприятии — первом в мире показе мод на льду. Организовала его Яна Рудковская, а вместе с Аллой-Викторией и Мартином модные образы представил Саша Плющенко, а также другие воспитанники академии фигурного катания Плющенко.
О событии Киркоров рассказал в своем личном блоге, выразив гордость за своих наследников и благодарность Яне Рудковской, с которой его связывает старая дружба.
«В очередной раз моя подруга Яна удивляет! Первый в мире детский показ на льду Fashion kids on ice в академии Плющенко, в котором приняли участие Алла-Виктория и Мартин. Браво, Яна Рудковская, как всегда, делаешь то, что до тебя не делали другие! Спасибо за праздник для всех и за твой креатив!», — написал он.
Пойдут ли дети по стопам отца, как многие звездные наследники, пока не известно. За многими молодыми талантами, однако, замечены первые успехи. Например, дочь Алсу Микелла активно строит музыкальную карьеру, а старшая дочь Глюкозы Лидия недавно спела с ней на одной сцене в шоу «Дуэты».
Фото: Global Look press, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru