Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в милом видео поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом

Во время пандемии коронавируса все медицинские работники и сотрудники соцслужб оказались на передовой борьбы с Covid-19. Во многих странах объявили карантин, люди отправились в самоизоляцию, чтобы помочь сократить скорость распространения вируса.

На карантине сидят все — от простых граждан до членов правительств и монарших семей. На днях коронавирус подтвердили у 71-летнего принца Чарльза, и его отправили в изоляцию с женой.

В официальном аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Instagram появилось милое видео, в котором их дети благодарят врачей за самоотверженную работу.