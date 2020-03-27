Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в милом видео поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом
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Фото: I-Images/ Global Look press
Во время пандемии коронавируса все медицинские работники и сотрудники соцслужб оказались на передовой борьбы с Covid-19. Во многих странах объявили карантин, люди отправились в самоизоляцию, чтобы помочь сократить скорость распространения вируса.
На карантине сидят все — от простых граждан до членов правительств и монарших семей. На днях коронавирус подтвердили у 71-летнего принца Чарльза, и его отправили в изоляцию с женой.
В официальном аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Instagram появилось милое видео, в котором их дети благодарят врачей за самоотверженную работу.
«Всем врачам, медсестрам, опекунам, врачам общей практики, фармацевтам, волонтерам и другим сотрудникам, которые работают не покладая рук, чтобы помочь пострадавшим от Covid-19, — спасибо», — говорится в сообщении.
К своеобразному флэшмобу присоединилась и семья Виктории Бэкхем. «Мы с моей семьей рады вместе со всей нацией поблагодарить медиков за их борьбу с коронавирусом», — написала Виктория.
По данным ВОЗ, количество смертей от коронавируса превысило 20 тысяч. На Кубе от Covid-19 скончался россиянин, который был в критическом состоянии.
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Фото и видео: Instagram, I-Images/ Global Look press, Getty Images
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