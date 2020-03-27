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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в милом видео поблагодарили врачей за борьбу с коронавирусом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Фото: I-Images/ Global Look press

Принцесса Шарлотта и принцы Джордж и Луи от души аплодировали медикам.

Во время пандемии коронавируса все медицинские работники и сотрудники соцслужб оказались на передовой борьбы с Covid-19. Во многих странах объявили карантин, люди отправились в самоизоляцию, чтобы помочь сократить скорость распространения вируса.

На карантине сидят все — от простых граждан до членов правительств и монарших семей. На днях коронавирус подтвердили у 71-летнего принца Чарльза, и его отправили в изоляцию с женой.

В официальном аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Instagram появилось милое видео, в котором их дети благодарят врачей за самоотверженную работу.

«Всем врачам, медсестрам, опекунам, врачам общей практики, фармацевтам, волонтерам и другим сотрудникам, которые работают не покладая рук, чтобы помочь пострадавшим от Covid-19, — спасибо», — говорится в сообщении.

К своеобразному флэшмобу присоединилась и семья Виктории Бэкхем. «Мы с моей семьей рады вместе со всей нацией поблагодарить медиков за их борьбу с коронавирусом», — написала Виктория.

По данным ВОЗ, количество смертей от коронавируса превысило 20 тысяч. На Кубе от Covid-19 скончался россиянин, который был в критическом состоянии.

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Фото и видео: Instagram, I-Images/ Global Look press, Getty Images

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